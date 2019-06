Hans Frede Fleggaard var købmand med kæmpe K.

I Jylland er den slags en hædersbevisning.

Forretningseventyret begyndte i 1926, da hans far åbnede den første kolonialhandel i Padborg, hvor man kunne købe kaffe og tobak.

I dag er Fleggaard et forretningsimperium med 17 butikker, onlinehandel, et rejsebureau, leasingforretninger, cafeterier og restaurant Fakkelgaarden. Altsammen drevet fra hovedkontoret i Kruså.

Siden 1960'erne har købmand Hans Frede Fleggaard drevet forretning i Sønderjylland. Foto: Claus Fisker

Det var en sund forretning, Hans Frede Fleggard i 60'erne overtog fra sin far. Men det er et livskraftigt imperium, som han efterlader sine arvinger.

I torsdags blev Hans Frede Fleggaard ramt af flere hjerneblødninger. I lørdags sov købmanden ind.

I en e-mail til B.T. skriver de efterladte:

'Vi er taknemmelige over, at vores far blev beriget med et langt og indholdsrigt liv, og vi vil savne hans gåpåmod og optimisme. Vi har, siden vores far trak sig fra den daglige drift, ført firmaet videre i den ånd og på det fundament, som han skabte, og det agter vi at fortsætte med.'

Opgør med momsen

Hans Fleggaard var kendt for sit uforlignelige handelstalent og kunne altid få øje på muligheden for at gøre en god handel.

I 1980'erne gjorde han sig bemærket, da han lagde sig ud med dansk afgiftspolitik. Han besluttede sig for at kæmpe imod den danske moms, som han mente var alt for høj.

Fleggaard ville have momsen sat ned til 15 pct. Da det ikke skete, fandt han nye veje, så danskerne alligevel kunne købe billigt ind.

Han opfandt konceptet, hvor danskerne kunne se på køleskabe i hans butikker i Padborg, men selv hente varerne på et lager syd for grænsen.

På den måde fik de købelystne danskere ret til at få de hårde hvidevarer til lav tysk moms. Og Hans Fleggaard kom uden om momsen.

Det næste naturlige skud på stammen var grænsebutikkerne.

Muligheden for at købe slik, spiritus og sukker billigt talte til danskernes krejlergen.

Fleggaard-familien er i dag blandt Danmarks rigeste. Foto: CLAUS FISKER

Vi elsker at gøre en god handel. Dét forstod Hans Fleggaard. I hobetal spændte danskere traileren efter bilen og kørte mod grænsen for at købe stort ind – og dét er vi blevet ved med.

Selvom grænsehandlen de seneste 10 år har været faldende, er der stadig gode penge at tjene.

I 2018 omsatte familien Fleggaard for 6,4 mia. kr., hvilket sikrede selskabet et overskud på 466 mio. kr. før skat og placerede familien på en 17.-plads på listen over Danmarks 100 rigeste familier.

Allerede i slutningen af 90'erne overlod Hans Fleggaard firmaet til næste generation. I dag er det hans børn, der er aktive i koncernens bestyrelser.

En stor del af sin pensionisttilværelse har Hans Fleggaard tilbragt på Gran Canaria. Men søndag måtte familien meddele, at de havde taget endelig afsked.

'Hans Frede blev ramt af flere blodpropper i hjernen torsdag morgen og er lørdag stille sovet ind,' meddelte de.

Købmanden blev 85 år.