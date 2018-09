Det er blevet så stille. Kim Larsen er død. 72 år gammel.

Da den triste nyhed om, at hele Danmarks sanger, sangskriver, gavflab og nationalskjald har sunget sin sidste strofe, føltes det hos danskere i alle aldre og generationer som at blive ramt af et dybt stød til maven.

For ingen har som Kim Larsen formået at sætte ord og musik på og danne bagkatalog for, hvordan ung som gammel har oplevet. Og levet.

Hjemme i Odense - hjemme for Kim Larsen og hans familie siden 1990’erne - kom der søndagen igennem folk forbi i en lind strøm i den smukke og ydmyge Claus Bergs Gade i H. C. Andersen-kvarteret i hjertet af den fynske hovedstad.

På Lørups Vinstue i Odense, der var Kim Larsens stamværtshus mødes folk søndag og snakker om Kim Larsen. Her ses Claus Stougaard skåle for Kim Larsen. Foto: Carsten Bundgaard Vis mere På Lørups Vinstue i Odense, der var Kim Larsens stamværtshus mødes folk søndag og snakker om Kim Larsen. Her ses Claus Stougaard skåle for Kim Larsen. Foto: Carsten Bundgaard

De kom for at vise den gamle mester den sidste ære og respekt på dørtærsklen til hans hjem bag den skrammede brune dør i nummer 5A.

Det var herfra, Kim Larsen havde udgangspunkt, og herfra han - indtil han blev syg - ofte sås cyklende rundt på en gammel sort damecykel fløjtende brudstykker af en melodi, mens han trillede bumlende hen over de toppede brosten i den indre by.

I Odense fik Kim Larsen, i al fald langt det meste af tiden, lov at være i fred, når han selv ønskede det.

Også når han ved aftens- og nattetide tog turen rundt i byen, hvor han frekventerede sine vandhuller, og hvor han typisk fik serveret en half-and-half.

Odense søndag. Ved Lørups Vinstue. Foto: Carsten Bundgaard Vis mere Odense søndag. Ved Lørups Vinstue. Foto: Carsten Bundgaard

Det er sådan, mange bysbørn vil huske ham fra gadebilledet, hvor han fra første dag i Odense blev Folkets Larsen.

Når han var ude og nyde en stille øl eller flere begyndte turnéen som regel på Lørups Vinstue, der er placeret lige nøjagtig under han og hustruen Liselotte Kløvborg Larsens hjørnelejlighed.

Herefter gik det ofte omkring Kick-Off Sportspub i Overgade, der er placeret blot et enkelt stabilt Schmeichel-udkast fra Lørups og hjemmet i Claus Bergs Gade.

Fortsatte Larsen videre i byen, kunne gæsterne på Ryan’s Irish Pub på Fisketorvet og siden de smukke unge mennesker på Boogies i Nørregade lige om hjørnet ofte få en snak eller en skål med Larsen.

Billeder her er fra Odense søndag. Foto: Carsten Bundgaard Vis mere Billeder her er fra Odense søndag. Foto: Carsten Bundgaard

Eller på værtshuset Viggos, der ligger lidt skjult indenfor i en mørkeblå bygning i Vindegade. Et sted der skifter publikum alt afhængig af tidspunktet på døgnet.

Og hvor det gennem mange år har været populært at bestille en 'Kim Larsen Special', der her består af en halv-halv blanding af en Odense Pilsner og en Odense Classic og oven i fire centiliter Murphy’s Stout serveret i et højstilket glas.

Præcis som Larsen selv bestilte den.

Mens han kunne nyde godt af, at det var - og stadig er - tilladt at ryge.

Kim Larsen var søndag også i den grad Folkets Larsen, da hundredvis af store, små, unge, gamle og alle dem midt imellem troppede op foran indgangspartiet til familiens lejlighed medbringende blomster, pilsnere, potteplanter og mindelys.

Mange kunne slet ikke holde tårerne tilbage.

Som for eksempel brødreparret Thomas, 44, og Anders Grønnegaard Hansen, 40, der udover et par nyindkøbte planter også medbragte en halv liter elefantøl og stillede den på dørtærsklen til en sidste hilsen og en sidste skål med Kim Larsen, som sov stille ind omgivet af sine nærmeste tidligt søndag morgen.