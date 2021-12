Classic Race i Aarhus har i den grad både fans og kritikere.

Men nu tyder alt på, at det sidste løb er kørt, efter fonden bag Classic Race Aarhus har måttet erklære sig konkurs.

Det skriver Classic Race Aarhus i en pressemeddelelse.

Racerløbet har siden oktober været under rekonstruktion, og i den periode har man arbejdet på at få tilført ny kapital - men det er ikke lykkedes i den grad, man havde håbet på.

»Det er meget trist, men det er ikke forsvarligt at fortsætte uden tilførsel af ny kapital. Der er blevet arbejdet nærmest i døgndrift - og der har været rigtig mange, både nuværende og nye partnere, som har vist velvilje og økonomisk interesse,« siger Poul Dalsgaard, direktør i Classic Race Aarhus, og fortsætter:

»Vi har den seneste måneds tid været i dialog med flere end 30 interessenter, men desværre lykkedes det ikke at komme i mål med et tilstrækkeligt stærkt, økonomisk fundament til at kunne fortsætte driften.«

Classic Race Aarhus oplyser, at de også har haft seriøse forhandlinger med aktører i festivalbranchen for at undersøge muligheden for et samarbejde - men uden held.

Classic Race startede i 2010, og hvert år har cirka 40.000 gæster besøgt motorløbet. Classic Race Aarhus oplyser, at en aflysning grundet corona i 2020 og en udskydelse i 2021 har været medvirkende til det millionunderskud, de forgæves har forsøgt at rette op på.

Der blev blandt andet lavet flere tiltag henvendt til familier som et LEGO-område, ligesom børn fik mulighed for at løbe rundt på banen med den tidligere racerkører Tom Kristensen.

»Alle var begejstret for de nye tiltag, men corona-omlægningerne, det ekstremt kolde og blæsende vejr, det lave besøgstal på 36.000 gæster og den manglende omsætning i boder og telte ramte os hårdt økonomisk,« siger Poul Dalsgaard.

Han er ærgerlig over, at omsætningen nu ikke længere vil gøre gavn.

»Vores overordnede mål har altid været at donere overskuddet til børns trafiksikkerhed, og det er vi kede af, at vi ikke længere kan bidrage til,« siger han.

Han afslutter med at sende en tak til dem, der har støttet eventet undervejs - samt de mange frivillige.

»Der havde aldrig været noget Classic Race Aarhus uden vores flere end 1.200 frivillige. Jeg har slet ikke ord for deres engagement og dedikation. Tusind, tusind tak. De fortjener om nogen en stor klapsalve. Jeg ved, at de, ligesom jeg, bliver meget kede af, at det ikke er lykkedes. Men en epoke er slut, og vi må glæde os over, at der i 10 år har været en »Nordeuropas Smukkeste Racefestival« i Aarhus til glæde for rigtigt mange,« siger han