»Har man penge til et nyt kørekort, så har man også penge til at takke for en hård lærestreg,« stod der på det kort, der var underskrevet 'Fartbølle', sat fast på en kurv fyldt med påskegodter og stillet foran Claus og Tina Filsøs hoveddør.

For et par måneder siden fandt de ud af, at man kunne bestille en ATK-vogn, som kommer og måler bilisters fart, til sin bopæl, og det havde de gjort.

»Vi bor i en lille landsby, hvor folk har tendens til at køre hurtigt forbi, selvom man kun må køre 50 km/t,« siger Claus Filsø, der bor med Tina, deres børn og en hund i den lille by Gelballe i Kolding Kommune.

Han har hørt fra andre i byen, at den højeste fart, en ATK-vogn har målt i byen, er 130 km/t. Det er ikke så lidt, når hele byen er en zone, hvor man maks må køre 50 km/t.

Teksten på kortet siger jo det hele. Det er en modig ung mand. Han har lært noget af det her, Claus Filsø

»For to uger siden var vognen så forbi ved os igen, og der var der en ung mand, der blev målt til at køre alt for hurtigt,« fortæller Claus Filsø.

Den unge mand var vendt om, da han så ATK-vognen tog et billede af ham. Han ville høre manden, der sad i vognen, hvilke konsekvenser, det ville få for ham.

»To dage senere, så kom vi hjem til en fin kurv og et kort, der var stillet foran vores dør,« siger Claus Filsø.

På kortet, som du kan se øverst i artiklen, stod der, at han gerne vil sige tak for den lærestreg, han havde fået af Claus og Tina Filsø.

Hvor ofte kører du for hurtigt?

»Det har givet en livslæring. Ingen fortjener at blive udsat for sådan en fare, så her er lidt at starte påsken på,« skrev den unge mand, der har underskrevet sig Fartbøllen.

»Jeg blev helt rørt over det, og tænkte at det var alt for galt. Teksten på kortet siger jo det hele. Det er en modig ung mand. Han har lært noget af det her,« lyder det fra Claus Filsø.

Både Claus og Tina Filsø er meget glade for, hvis ATK-vognen har gjort en forskel for ham. De håber, at der i fremtiden vil være færre bilister, der glemmer at sætte farten ned, når de kører igennem byen.

Heldigvis skulle der snart komme nogle vejchikaner i begge ender af byen, fortæller Claus Filsø.