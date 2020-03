Det er nok gået de færrestes næser forbi, at coronavirussen er kommet til Danmark.

Smittefaren for den berygtede virus har fået de danske myndigheder til at opfordre til, at man holder sig mest muligt inden døre og så vidt muligt undgår nærkontakt med andre mennesker. Alligevel vælger nogle mennesker ikke at følge rådene.

For 32-årige Helen Christine Lohmann, der er farmaceut på et apotek i hovedstadsområdet, oplever nemlig kunder, der i disse dage ikke tager det nødvendige hensyn, når de handler på apoteket.

Derfor lagde hun mandag et opslag på Facebook, hvor hun opfordrede folk til at tænke sig om og ikke bare være ligeglade med smittefaren, selvom der måske ikke er tydelige symptomer på smitten. Et opslag, der i skrivende stund er delt mere end 12.000 gange.

»Jeg har jo kunder i begge ender af spektret. Nogle af dem er ligeglade, vil betale med kontanter, rører ved alting og læner sig ind over skranken, mens andre nærmest skal beroliges om, at det hele nok skal gå,« siger Helen Christine Lohmann til B.T.

Foruden at nogle kunder ikke tager anbefalinger om at holde afstand til andre mennesker alvorligt nok, så oplever Helen Christine Lohmann også at få ubehagelige kommentarer på jobbet fra frustrerede kunder.

»Nogle folk kommer og spørger efter håndsprit, selvom der står skilte over det hele om, at vi ikke har mere. Når jeg så må skuffe folk, så kan de finde på at give mig en sviner bagefter, hvor de siger, at hvis de dør, så er det min skyld.«

»Det er hårdt. For jeg ville da hjertens gerne ville sælge dem al den sprit, de kunne ønske sig, hvis det var muligt,« siger Helen Christine Lohmann.

Helen Christine Lohmann arbejder som farmaceut. Dagligt oplever hun frustrerede og hensynsløse kunder, der ikke tager smittefaren alvorligt. Foto: Privat Vis mere Helen Christine Lohmann arbejder som farmaceut. Dagligt oplever hun frustrerede og hensynsløse kunder, der ikke tager smittefaren alvorligt. Foto: Privat

Dagligt betjener hun mellem 100 og 200 kunder på en afstand ned til én meter, hvorfor hun føler, at folk bør tænke sig bedre om, inden de går på indkøb.

Selvom hun dagligt er i kontakt med mange mennesker, så er 32-årige Helen Christine Lohmann dog ikke nervøs for sit eget helbred.

»Jeg er sund og rask, så jeg skal nok klare den, men jeg er mere nervøs for mine kunder. Det er jo folk med alle slags sygdomme, der kommer for at hente deres medicin, og som måske ikke kan klare at blive smittet.«

For at undgå at udsætte kunderne for unødig smitte, har Helen Christine Lohmann valgt at isolere sig selv derhjemme, når hun har fri. Siden de danske myndigheder opfordrede folk til at blive inden døre, har hun set sin familie eller sine venner.

»Der er ingen, der ved, hvor længe det her varer ved, og vi er jo nødt til at holde det hele kørende længe endnu, så folk kan få den nødvendige medicin,« siger hun.

Selvom Helen Christine Lohmann forsøger at tage de nødvendige forholdsregler, så fortæller hun samtidig, at risikoen kan være stor på arbejdet, da hun ikke har mulighed for at bruge maske og pt. kun har begrænserde mængder håndsprit til rådighed, hvorfor hun opfordrer danskerne til at vise hensyn.

»Jeg kan betjene nok så mange fornuftige kunder i løbet af en arbejdsdag, men hvis der er bare et par stykker, som ikke tænker sig om, så kan konsekvenserne være store,« siger Helen Christine Lohmann og fortsætter:

»Derfor må folk godt snart forstå alvorligheden, så jeg kan holde mig rask og stadigvæk betjene kunderne.«