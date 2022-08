Lyt til artiklen

Hunde kan også blive ramt af demens.

Det skriver norske Dagbladet på baggrund af et nyt studie.

Men der er noget, man som hundeejer kan gøre for at nedsætte risikoen.

Det nye amerikanske studie involverer 15.000 hunde, og det viser, at 52 procent hunde, som er fyldt ti år, har en forhøjet risiko for at glemme sin ejer.

Men studiet viser også, hvordan man potentielt kan forhindre, at det sker.

Det er nemlig ofte de hunde, der ikke bevæger sig nok, som kan blive ramt.

Faktisk har de dovne hunde hele seks gange så stor risiko for at blive demente, end dem der bruger kroppen aktivt.

Demensen vil vise sig på flere måder hos de firbenede:

»De kan være vågne og vandre forvirret rundt om natten. Så kan de også komme til at gå på toilettet indendørs,« siger dyrlæge Catarina Eliasson, der har speciale i hunde- og kattesygdomme til Dagbladet.

Desuden skal man være opmærksom på hukommelsesproblemer, ændret adfærd og søvnproblemer.

Og vil man have, at ens hund skal huske en, er det angiveligt en god idé ikke at droppe den lange gåtur.