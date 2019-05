I lørdags mistede en 31-årig kvinde livet, da hun blev ramt i hovedet af et gyngestativ, der væltede ned over hende.

Gyngestativets ben havde løftet sig fra jorden, og nu viser det sig, at det desværre er et både kendt og farligt problem.

»Vi har set de her tilfælde før, og jeg har faktisk haft en inspektør ude til det præcist samme problem i dag,« oplyser Bjarne Lundgaard Terndrup, der ejer Dansk Legepladsinspektion, og som netop arbejder med at vurdere sikkerheden ved blandt andet gyngestativer.

Gyngestativet, der lørdag kostede en 31-årig kvinde livet i Ballerup, var et ganske normalt gyngestativ med en såkaldt redegynge.

Det betyder med andre ord, at sådan et gyngestativ står overalt i Danmark.

Bjarne Terndrup understreger derfor, at du har et stort ansvar, hvis du opdager, at et eller flere ben på et gyngestativ løfter sig fra jorden.

»Så skal man klart reagere på det og kontakte en, der kan gøre noget. Det ville være en katastrofe ikke at gøre noget,« siger Bjarne Lundgaard Terndrup.

Der var da også en borger fra Ballerup, der netop gjorde noget i onsdags, da hun opdagede, at benene løftede sig fra jorden på gyngestativet, der er blevet leveret af legepladsfirmaet Ludus.

Hun tog derfor fat i det lokale afdelingskontor, der kontaktede Ludus. Herfra var meldingen dog, at »de skulle tage det roligt, da det ikke var unormalt med lidt bevægelse«.

En tilbagemelding, som Bjarne Lundgaard Terndrup ikke ville have været afsender på.

»Hvis jeg stod i den situation som producent, ville min klare anbefaling være at bede dem om at lukke gyngen ned og få det bragt i orden,« siger han.

B.T. har kontaktet Ludus, der har leveret og monteret gyngestativet i Ballerup, hvor ulykken skete.

»Hej. Sebastian, nu har du ringet flere gange, og det er helt fint, men jeg har ikke lyst til at kommentere på noget. Farvel,« siger Ludus' ejer, Steen Bischoff Møller, da B.T. fanger ham på telefonen.

Bjarne Lundgaard Terndrup har selv været ude ved ulykkesstedet for at bistå med hjælp i forhold til at afklare, hvorfor gyngestativet endte med at vælte.

Han har ikke lyst til at gå i detaljer med ulykken, men fortæller, at man ret hurtigt kunne konkludere, at gyngestativet ikke har været monteret korrekt.

Problemet er dog ifølge Bjarne Lundgaard Terndrup, at der er regler for, hvor meget kraft et gyngestativ skal kunne klare, men at der ikke er regler for, hvordan man skal sørge for, at dette bliver tilfældet.

Det betyder med andre ord, at legepladsfirmaerne selv kan vælge, hvordan de monterer et gyngestativ, og det er ikke alle, der går til den opgave på samme måde.

»Der er rigtig mange leverandører ude i branchen, der gør og vil det godt, men vi er også ude i en branche, hvor tingene koster mange penge,« siger Bjarne Lundgaard Terndrup.

Det fremgår af bygningsreglementet, at man bør få foretaget en årlig inspeksion af en certificeret inspektør, når man har en legeplads. Gyngestativet fra Ballerup blev monteret i september 2018.

Politiet meddelte tirsdag, at den foreløbige undersøgelse viser, at gyngestativet ikke var korrekt forankret, men at man stadig arbejder på en mere detaljeret undersøgelse. Det er dog stadig uvist, hvad der helt præcis skete, mens kvinden befandt sig på legepladsen.