En potentielt livsfarlig dille har spredt sig blandt unge badegæster i Hvalpsund Havn: De springer i vandet tæt på en færge.

Hen over sommeren har flere unge badegæster valgt at springe i vandet i den nordjyske havn få meter fra færgen Mary, der sejler mellem Hvalpsund og Sundsøre. Og det virker til, at de unge konkurrerer om, hvem der tør hoppe i vandet tættest på færgen, fortæller overfartsleder Flemming Thomasen til Nordjyske.

Men det er direkte livsfarligt at gøre, forklarer han.

»De kan komme ned i skruen eller komme i klemme ved kajen. Færgen laver jo en masse understrøm. Kommer man i klemme i skruen, overlever man ikke,« siger han til Nordjyske.

Som oftest er der tale om unge mellem 15 og 18 år, forklarer overfartslederen, der fortæller, at fænomenet ikke er nyt, men at det virker til, at de unge er blevet 'mere vovede'.

Flere af de unge er sprunget i vandet kun fire-fem meter fra færgen.

Derfor er der bestilt en række forbudsskilte med 'udspring forbudt' påtrykt for at undgå, at det en dag ender helt galt.