Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Macron hæver mindsteløn som svar på voldelige demonstrationer

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, talte mandag aften for første gang til nationen, siden voldelige demonstrationer brød ud for godt fire uger siden. Præsidenten gav i den forbindelse en række løfter for at imødekomme demonstranterne - blandt andet højere mindsteløn.

Minister: Hårdt brexit koster danske job på kort sigt

Et hårdt brexit vil kunne mærkes på beskæftigelsen i Danmark. Det siger økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) på baggrund af en ny økonomisk analyse. Omkring to procent af danskerne er direkte eller indirekte beskæftiget med eksport til Storbritannien.

Stigning i antallet af ældre patienter rammer pressede sygehuse

Antallet af ældre på mere end 75 år vil i løbet af blot syv år stige med 36 procent. Samtidig er de medicinske sygeafdelinger allerede så pressede af ældre patienter, at afdelingerne meget ofte kører med overbelægning. Det viser tal fra Sundhedsdatastyrelsen ifølge Jyllands-Posten.

Huawei-direktør må tilbringe endnu en nat i canadisk fængsel

Det er fortsat uvist, om de canadiske myndigheder vil løslade Huaweis tilbageholdte finansdirektør, Meng Wanzhou, mod kaution. Et retsmøde mandag sluttede, uden at dommeren traf en beslutning. Retsmødet bliver genoptaget tirsdag formiddag klokken ti.

Farlig asteroide kan måske forklare livets opståen på Jorden

Nøglen til at forstå, hvordan livet er opstået på Jorden, kan muligvis findes på en relativt nærtliggende asteroide på størrelse med en skyskraber, der har kurs mod Jorden. Sådan lyder det mandag fra den amerikanske rumfartsadministration, Nasa.

Google lukker socialt netværk før tid efter ny brist

Google vil lukke sit sociale netværk, Google Plus, tidligere end planlagt på grund af endnu et datalæk. Den seneste sikkerhedsbrist betød, at app-udviklere i flere dage i november havde adgang til 52,5 millioner brugeres private informationer.

Forskere vil se på afsmeltning af Grønlands største gletsjer

Grønlands største gletsjer bidrager til næsten tre procent af klodens nutidige havstigninger, og nu vil forskere vide endnu mere om den enorme gletsjers afsmeltning. Det vil ske gennem et nyt forskningsprojekt, der snart bliver udført af DTU og De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

