Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Først skulle den stå færdig i maj 2021. Så juli samme år. Så foråret 2022. Nu slutningen af 2023.

Renoveringen har været ramt af adskillige udskydelser, prisstigninger og et entreprenørsamarbejde med så mange konflikter, at Frederiksberg Kommune så sig nødsaget til at rive kontrakten over og lægge sag an.

Forløbet er efterhånden langt – og meget dyrt. Nu kan endnu et kapitel skrives i historien om den skandaleramte Frederiksberg Svømmehal.

Efter årelange forsinkelser er der ellers håb for, at de ikoniske bassiner på Helgesvej atter kan blive fyldt med klorvand og badegæster.

Den omfattende renovering er nemlig gået i gang igen, efter at Frederiksbergs politikere i slutningen af september valgte en ny entreprenør i et genudbud. Det skete, efter at kommunen opsagde kontrakten med den tidligere entreprenør Skou Gruppen i januar.

Men det genoptagne arbejde har åbenbaret et helt nyt problem, skriver FrederiksbergLIV.

Det viser sig nemlig, at svømmehallens fem store mosaikværker af Vilhelm Lundstrøm ikke har været afdækket ordentligt under renoveringsarbejdet. En enkelt har tilmed stået helt utildækket i en periode.

De ikoniske kunstværker har været i fare, oplyser Frederiksbergs borgmester, Michael Vindfeldt (S) til FrederiksbergLIV. Heldigvis er der ikke sket skader på mosaikkerne, men der er kommet byggestøv på de 300.000 små stifter.

Byggestøv, som efterlader det i forvejen mindst 100 millioner kroner dyre renoveringsprojekt med en ekstraregning på cirka 167.000 kroner til at rense og afdække mosaikkerne.

»De har en uvurderlig værdi for Frederiksberg, og vi vil passe rigtig godt på dem under den nuværende byggesag,« siger Michael Vindfeldt til FrederiksbergLIV.

Borgmesteren har tidligere udtalt, at svømmehallen er på vej – og så må andre projekter vente.

»Jeg er skeptisk over for, hvad projektet kommer til at koste, men det er ligesom, når man er ved at skifte tag på huset, så kan man ikke bare stoppe,« sagde Michael Vindfeldt tilbage i februar.

»Svømmehallen er fra 30erne, den er smuk og ikonisk, men den er ikke vedligeholdt. Det kommer til at koste en masse penge, og det må vi betale regningen for.«

Denne artikel er fra Berlingske.