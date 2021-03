»Når jeg sagde 'du er jo en lille dreng', så blev hun så skrækkeligt ked af det. Hun blev selvskadende og slog hovedet ind i ting.«

Da Helge Sune Nymand for otte år siden blev far til endnu en dreng, troede han, det ville blive nemt. Han havde nemlig en i forvejen.

Men intet gik som forventet. Drengen var langtfra som sin storebror, hvilket skulle vise sig at få konsekvenser.

Når han legede far, mor og børn, ville han altid være mor med en lille baby. Han omtalte aldrig sig selv som dreng og fortalte i en alder af tre år, hvordan han skulle vokse op og blive mor. Han spurgte voksne kvinder om, hvornår tissemanden faldt af, og han ville kun gå i kjoler.

Eva bliver ked af det, når folk omtaler hende som dreng og spørger, hvorfor det altid sker for hende. Foto: Privat Vis mere Eva bliver ked af det, når folk omtaler hende som dreng og spørger, hvorfor det altid sker for hende. Foto: Privat

Det var ikke foreneligt med det at være dreng, og til sidst begyndte den dengang kun fireårige dreng at tale om afslutte livet, fordi han ikke kunne se, hvordan han kunne leve livet som dreng.

En dag greb børnehaven ind og introducerede Helge Sune Nymand og hans kone for en børnepsykolog, der talte om det at være transkønnet. Og her faldt tiøren.

»Det gav så meget mening, hun var jo en pige. Vi spurgte hende, hvordan hun så sig selv. 'Som en pige', sagde hun, som om vi ikke fattede noget som helst,« siger Helge Sune Nymand.

I dag hedder Helge Sune Nymands yngste barn Eva og er en pige. Sådan føler hun det i hvert fald, og det gør hendes forældre også. Men CPR-nummeret fortæller noget andet, og det spænder ben for Evas hverdag, der langtfra er ukompliceret.

Hvad er juridisk kønsskifte? En lille del af befolkningen føler ikke, at deres tildelte køn stemmer overens med, hvordan de opfatter sig selv. Helt præcist 0,54 procent af befolknigen. Er det tilfældet, kan man skifte køn. Enten fysisk eller juridisk. Men hvad er juridisk kønsskifte? Ved juridisk kønsskifte ændrer man de sidste fire cifre i CPR-nummeret, som viser, om du er dreng eller pige.



I dag skal man være 18 år, får at skifte køn juridisk.

Men Etisk Råd vil sætte aldersgrænsen ned til 10 år.

Børn Vilkår så dog helst, det blev sat helt ned til seks år.

Juridisk kønsskifte har været været lovligt i Danmark siden 2014.

Men fremtiden ser måske lysere ud for Eva. I en ny anbefaling foreslår Etisk Råd nemlig at sænke aldersgrænsen for juridisk kønsskifte til ti år. En beslutning, der vil gøre alting meget nemmere, for så vil Eva også være pige på papiret.

I dag oplever Eva nemlig jævnligt at blive kategoriseret og omtalt som dreng. Det sker på legepladsen, hvis en pædagog ikke er informeret, ved tandlægen og på biblioteket, hvor man skal vise sit sundhedskort. Eva tør ikke går til sport i fritiden, fordi hun ved, at de ofte opdeler i piger og drenge.

Det lyder måske som en bagatel, men for Eva sætter det følelserne i brand, og hun føler ikke, hun hører til.

»Hvis hun mærker, at folk ikke tror på hende, så bliver hun frygtelig ked af det. Nogle gange vil hun ikke vise det i situationen, men når hun kommer hjem, reagerer hun med selvskade, hvor hun slår hovedet ind i ting, for hun vil af med de dumme tanker,« siger Helge Sune Nymand og fortsætter:

Da familien Nymand fandt ud af, at Eva var transkønnet, fik det hele op i en højere endhed. Foto: Privat Vis mere Da familien Nymand fandt ud af, at Eva var transkønnet, fik det hele op i en højere endhed. Foto: Privat

»Hun føler ikke, hun har ret til at være her og være sig selv. Hvis man gang på gang skal sige, man er pige, og man har haft svært ved at overbevise folk om det, så bliver der rippet op i noget hver gang.«

Astrid Højgaard, overlæge på Center for Kønsidentitet og Sexologisk Center ved Aalborg Universitetshospital, forstår godt familiens udfordringer med, at Eva på papiret er en dreng.

Hun mener, at vores samfund er meget kønnet, og at der derfor vil opstår mange ubehagelige oplevelser for transkønnede børn, som kan få en meget negativ konsekvens for dem.

»Selvskade er et udbredt fænomen ved unge transkønnede. Det er frygteligt. Jeg har voksne transkønnede patienter, der fortæller om barndomshistorier, der er rædselsfulde,« siger Astrid Højgaard, der også har vejledt Etisk Råd.

Når Eva bliver mødt af uforstående voksne, der mener, hun er dreng, bliver hun enormt ked af det og selvskadende. Foto: Privat Vis mere Når Eva bliver mødt af uforstående voksne, der mener, hun er dreng, bliver hun enormt ked af det og selvskadende. Foto: Privat

Egentlig så Helge Sune Nymand helst, at aldersgrænsen for juridisk kønsskifte var endnu lavere, eller faktisk slet ikke var der. Han er nemlig overbevist om, at det ikke bare er en fase, selvom det er små børn, der er tale om.

Det bekræfter Astrid Højgaard, der også gerne vil have aldersgrænsen sænket yderligere.

»Mange små børn vil i en meget tidlig alder kunne sige, hvilket køn de er. Vi taler tre- til fireårsalderen. Der begynder de at have en fast kønsidentitet, hvor de ved, hvem de selv er,« siger Astrid Højgaard.

I dag gør Helge Sune Nymand og hans kone alt, hvad de kan for at informere læger, lærer, pædagoger og andre, der omgås Eva. Men der sker fejl alligevel.

Derfor synes Helge Sune Nymand, det vil være meget nemmere, hvis et par enkelte cifre i et CPR-nummer ikke havde så meget magt og ikke skadede hans datters trivsel.

Familien Nymand håber derfor, at politikerne retter sig efter Etisk Råd' anbefaling, så Eva om to år officielt kan være en pige.