Med sit nordjyske, rolige temperament er han normalt en mand, der aldrig rigtig bliver sur. Og hvis han gør, holder han det for sig selv.

Men ikke denne gang.

»I ren og skær afmagt, frustration og raseri skrev jeg det her opslag. Jeg blev simpelthen så rasende. Det er at lege med familiers følelser.«

Sådan siger den tydeligt berørte Morten Tyrrestrup Jensen, der er far til 10-årige Frederik.

Når Frederik er indlagt, skiftes mor og far til at være der sammen med ham

Frederik har leukæmi, og han har de seneste to år været i behandling på Aalborg Universitetshospital, som ligger godt en halv times kørsel fra familiens hjem.

Da Morten Tyrrestrup Jensen denne uge læste, at Sundhedsstyrelsen lægger op til at centralisere behandlingen af kræftsyge børn på Rigshospitalet i København, kunne han ikke være i sig selv.

'Hvad har de forestillet sig? Hvordan skal vi være familie? Skal der stå en helikopter klar i Sindal, Nordjylland, til når min dreng pludselig bliver dårlig?'

Det var noget af det, den frustrerede far skrev i sit Facebook-opslag, der søndag var blevet delt af 2.700 mennesker.

Hvis behandlingen af kræftsyge børn rykker til København, betyder det, at han og hans kone ikke kan være en familie, som de er i dag.

»Det ville betyde, at vi enten skulle flytte til København – eller blive skilt. Jeg kan kun se, de to løsninger. Nogen af os ville jo være nødt til at bo i København,« siger Morten Tyrrestrup.

Selvom Frederik er syg med leukæmi, har familien alligevel haft mulighed for at fastholde brudstykker af deres gamle hverdag. Når Frederik har det godt, kommer han i skole.

Gennem de seneste to år har familien været igennem 32 indlæggelser af forskellig varighed, og i dag går Frederik til blodprøvekontrol hver fjortende dag.

»Vi har forsøgt at beholde en rimelig normal hverdag, selv om det er svært, når man hele tiden har bekymringerne hængende over hovedet – 'uha, han ser bleg ud, skal han have noget blod?'« siger faren og fortæller, at det derfor har givet en ro at vide, at de hurtigt kunne komme til behandling, hvis noget var galt.

Selv om livet forandres fuldstændig, når ens barn er syg med kræft, så har den forholdsvist korte afstand til hospitalet betydet, at familien alligevel har kunnet fastholde små brudstykker af normalitet i hverdagen.

»Når Frederik har været hjemme og har haft det godt, har han været i skole sammen med sin mor,« siger Morten Tyrrestrup Jensen og fortsætter:

Frederik juleaftens sammen med sin mor, far og tre år yngre søster.

»Hvis det bliver rykket til København, så er skolegangen ikke-eksisterende. Det ville være frygteligt for Frederik.«

Og det er ikke kun Frederik, det ville være frygteligt for. Hans tre år yngre søster Maise har allerede lidt afsavn de seneste to år, og faren kan ikke forestille sig, hvordan det ville være for hende, hvis familien skulle splittes yderligere.

»Vi er i knæ i forvejen. Det er simpelthen umenneskeligt. Det må jeg indrømme,« siger Morten Tyrrestrup Jensen

Efter planen er 10-årige Frederik færdig med sin behandling til april, men det gør hverken faren mere rolig eller mindre vred.

10-årige Frederik har haft både mor og far ved sin side under sin kkræftbehandling. Noget, der ikke ville være muligt, hvis den rykker til hovedstaden.

»Vi er ikke den sidste familie, der kommer til at stå med det her problem. Og vores dreng kan også sagtens få tilbagefald.«

Er det ikke i orden at flytte behandlingen, hvis argumentet er en optiminering?

»Da vi bliver indlagt, siger de, at de samarbejder med Rigshospitalet, Sverige, Tyskland og England. At de selvfølgelig deler erfaringer mellem hinanden. Så det argument i 2020 giver jeg ingenting for. De kan tage telefonen, og de kan videokonferere.«

Kunne det tænkes, at det er nemmere at samarbejde, når man er sammen fysisk?

»Det tror jeg sgu ikke på. Men igen, jeg er ikke læge – jeg er tømrer.«

For et år siden nedsatte Sundhedsstyrelsen en arbejdsgruppe, der skulle kigge på organiseringen af børneonkologien i Danmark.

I slutningen af oktober i år blev de lægefaglige direktører fra universitetshospitalerne i Aalborg, Aarhus og Odense præsenteret for Sundhedsstyrelsens påtænkte konklusioner om at centralisere fremtidig kræftbehandlingen af børn på Rigshospitalet i København.

Det har fået de tre vestdanske regioner Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Nordjylland til at rette en skarp kritik af Sundhedsstyrelsen.

Patientforeningen 'Familier med kræftramte børn' er yderst bekymret og overrasket over, at der er planer om at lukke børnekræftafdelinger i Vestdanmark. Det skriver de en pressemeddelelse.

Kræftens Bekæmpelse er ikke blevet hørt i sagen, skriver de på deres hjemmeside, hvor de også skriver, at de afventer en rapport, før de udtaler sig.