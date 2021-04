Amanda lider af et handicap, og alle hendes pårørende er nu blevet vaccineret mod corona.

Altså undtagen hendes allernærmeste, nemlig mor og far. Og det giver ikke mening i Jimmi Røldals hoved:

»Som forældre er vi de nærmeste pårørende til Amanda. De vigtigste omsorgspersoner. Vi er sammen med hende langt de fleste af døgnets timer.«

Det skyldes, at Amanda har diagnosen infantil autisme, og hendes aldersniveau svarer til et barn på fire år, selvom hun er otte.

Hun tager alting i munden, og Jimmi beskriver derfor sin datter som en 'superspreder'.

»Det kan være nøgler eller mønter, præcis som et lille barn gør. Hun har ingen idé om, hvad der er farligt,« fortæller Jimmi.

»Vi skal konstant være parate, og hun skal overvåges alle de vågne timer. Så hvad gør vi, hvis min kone eller jeg får corona?«

Det spørgsmål stiller Jimmi og understreger sin rolle som den primære omsorgsperson for Amanda. Han har derfor svært ved at forstå, hvorfor de som forældre til et handicappet barn ikke er blevet vaccineret som en del af gruppe seks i Sundhedsstyrelsens vaccinationsplan.

Den omfatter pårørende til personer med særlig øget risiko for et alvorligt forløb ved covid-19 eller pårørende, som er uundværlige omsorgs- eller plejepersoner.

I familien Røldals tilfælde er det børneambulatoriet på Sjællands Universitetshospital Roskilde, der skal indstille dem til vaccination.

Foto: Privat

Her har de fået afslag med følgende begrundelse:

»Grunden til, at vi ikke kan tilbyde jer en vaccine, er, at det kræver, at barnet er i særlig risiko for at udvikle et alvorligt forløb af en covid-19-infektion. Da jeres datter ikke har nedsat immunforsvar eller har en alvorlig lungesygdom, er hun heldigvis ikke i særlig risiko for et alvorligt forløb af covid-19-infektion.«

Det skriver Sjællands Universitetshospital Roskilde i en mail, som B.T. er kommet i besiddelse af.

Ifølge universitetshospitalet er det altså ikke nok, at Amanda har et svært handicap og har brug for sine forældre som primære omsorgspersoner.

Men den udmelding køber Jimmi ikke. Han føler sig fravalgt og overset:

»Man kan udskifte en pædagog, men det er svært at udskifte en mor eller far,« pointerer Jimmi.

Og hvad der gør det rigtig problematisk i forhold til corona, er, at Amanda ikke har noget sprog. Hun kan derfor ikke fortælle, hvis hun har det skidt.

»Vi har tidligere oplevet, at vi tog Amanda til læge, og så fandt man ud af, at hun havde mellemørebetændelse og en sprængt trommehinde. Hun kan ikke udtrykke smerte,« fortæller Jimmi, der beder til, at Sundhedsstyrelsen vil gøre noget ved hans frustration.