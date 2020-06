Der blev ikke truffet effektive foranstaltninger for at sikre Dennis Sørensen og hans kolleger mod at blive smittet med covid-19.

Det konkluderer Arbejdstilsynet i et strakspåbud til Lungemedicinsk afsnit L13 på Bispebjerg Hospital.

Her blev 16 ud af 26 ansatte syge med Covid-19. En af dem var sosu-assistenten Dennis Sørensen, der afgik ved døden 14. april. Han blev 36 år.

Hans far - Peter Lynge Sørensen - siger til B.T., at han er overrasket over, hvor skidt det stod til med sikkerheden på sønnens arbejdsplads.

»Jeg er overrasket over, at det var så galt. Min søn følte sig jo tryg hele vejen. Der var ikke noget at være bange for,« siger Peter Lynge Sørensen.

Dennis Sørensen arbejdede som SOSU-assistent på Bispebjerg Hospital. I marts blev han overflyttet til afdelingen for corona-patienter.

Ifølge faren var han 'overvægtig, men sund, rask og bomstærk'. I begyndelsen af april begyndte han at få symptomer på covid-19, men blev testet negativ 6. april.

Få dage senere faldt han om og blev hastet til Hvidovre Hospital, hvor han blev lagt i respirator. Den 14. april blev han overflyttet til Rigshospitalet, fordi hans lunger, hjerte, nyrer og lever stod af.

Afdeling L13 er udover hospitalets intensivafdeling, det afsnit, der har haft flest coronapatienter indlagt.

Ifølge Arbejdstilsynet kan smitten blandt medarbejderne skyldes en farlig kombination af behandlingskrævende patienter, smalle hospitalsgange og manglende "effektive foranstaltninger".

'Det er Arbejdstilsynets vurdering, at arbejdet på Lungemedicinsk afsnit på Bispebjerg Hospital ikke er planlagt og tilrettelagt, så det kan udføres sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, fordi der ikke er truffet effektive foranstaltninger for at beskytte de ansatte mod risikoen for smitte med ny coronavirus,' skriver tilsynet i påbuddet ifølge DR.

Det er voldsom læsning for Peter Lynge Sørensen, der har søgt støtte hos familie og venner efter sønnens død.

»Når 60 procent af de ansatte har været smittet, så må der jo være et eller andet, som ikke er gjort rigtigt,« siger han.

Trods påbuddet fra Arbejstilsynet er Peter Lynge Sørensen tilbageholdende med at klandre ledelsen på Bispebjerg Hospital:

»Det var jo en ny sygdom, så de vidste ikke, hvad de havde med at gøre,« siger han.

68-årige Peter Lynge Sørensen lider selv af hjerteproblemer og så ikke sin søn i en måned op til hans død. På grund af risikoen for smitte, så han ham heller ikke efter han var død.

Et af problemerne på afdeling L13 var ifølge Arbejdstilsynet, at medarbejderne ikke holdt nok afstand til hinanden. Ifølge påbuddet var pladsforholdene så trange på afsnittet, at de ansatte strejfede hinanden, når de gik forbi hinanden.

Efter at Dennis Sørensen og fem andre ansatte blev smittet i starten af april, skar ledelsen antallet af patienter fra 20 til 18, ligesom der blev taget en række andre forholdsregler.

Udover sin far efter Dennis Sørensen efterlader sig en bror og en kæreste, som han boede sammen med i Sydhavnen i København.

Kæresten blev smittet med corona af Dennis Sørensen og måtte i isolation. Hun har nu nedsat et erstatningskrav.

Hospitalet fastholder dog trods påbuddet, at der var "truffet de nødvendige foranstaltninger", da Arbejdstilsynet kom på besøg i maj.

Det skriver hospitalsdirektøren i en mail til DR.

B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar fra hospitalet.