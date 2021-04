58-årige Ove Døj er forarget på sin søns vegne.

Sønnen Emil Døj er 22 år og har arbejdet for online-supermarkedet Nemlig.com i to måneder.

Faderen fortæller om uanstændige arbejdsforhold på frostlageret i Brøndby.

»Medarbejderne udnyttes og overvågningen af medarbejderne er massiv,« siger Ove Døj, der træder frem på sin søn Emils vegne, fordi sønnen har underskrevet en tavshedsklausul med Nemlig.com og i øvrigt ikke ønsker fokus på sin person.

Ove Døj mener, at det er uanstændige arbejdsforhold, online-supermarkedet Nemlig.com tilbyder sine medarbejdere.

Ove Døj beretter om et kæmpe lager med flere tusinde medarbejdere, hvor et system af skærme måler medarbejdernes hastighed med at pakke varer. Arbejder man for langsomt, er man i rød. Arbejder man hurtigt nok, er man i grøn.

»For at komme i grøn skal man løbe rundt. Og det er der så mange, der gør. Min søn nåede kun op på 60-70 procent, selvom han knoklede løs,« siger Ove Døj.

»Det er helt umenneskelige arbejdsforhold. Med det tempo bliver medarbejderne slidt ned, og de ville aldrig kunne holde til et helt arbejdsliv dér. De ødelægger deres ryg,« siger Ove Døj.

Faderens harme kommer, efter at Politiken gennem længere tid har beskrevet de kritisable arbejdsforhold for lageransatte og chauffører. Blandt andet har chauffører stået frem og fortalt, at de får bøder, hvis de afleverer varerne blot nogle minutter for sent. Bøder der kan koste en hel dagløn. Derudover er der berettet om arbejdsuger på syv dage om ugen og arbejdsdage på 15 timer i døgnet.

Politiken refererer fredag den seneste arbejdspladsvurdering for Nemlig.com fra 2019. Ifølge den har to ud af tre medarbejdere haft smerter på grund af deres arbejde inden for de seneste tre måneder.

Avisen beskriver også, hvordan medarbejderne har 9 til 14 sekunder til at finde varerne. Og ifølge interne mail og dokumenter, Politiken refererer, bliver målingerne af medarbejdernes arbejdstempo brugt til at fyre lagermedarbejderne eller true med fyring, hvis ikke de er ‘i grøn’.

Ove Døj fortæller, at hans søn var deltidsansat, og at han slet ikke kom i betragtning til en forlængelse. Han er overbevist om, at det skyldes, at han ikke havde grønne tal i forhold til at holde tempoet.

John Bondebjerg, der er forhandlingssekretær i 3F's transportgruppe, siger til B.T., at systemet med at have medarbejderne i enten rød eller grøn netop handler om at disciplinere og få mest ud af deltidsmedarbejderne, der gerne vil have et fast arbejde.

»De lokkes til at knokle på grund af muligheden for at få et fast job, hvis ellers de ‘performer’. Der er kæmpe problemer, og arbejdsmiljøet er helt til hest. De pacer folk og misbruger en gammel lokalaftale, vi har indgået. Det vil vi ikke finde os i,« siger han.

Han tilføjer, at 3F har et møde med ledelsen i Nemlig.com mandag om sagen.

Ove Døj mener, at hans søns historie er vigtig at få frem, fordi Nemlig.com ifølge faderen misbruger den udenlandske arbejdskraft.

Varer fra Nemlig.com. Men bag facaden er der kritik af medarbejdernes arbejdsforhold.

»Min søn fortæller, at der stort set ikke er nogen, der taler dansk. Mange er fra Østeuropa, og hvis du kommer fra Bulgarien og er vant til at tjene et par tusinde om måneden, så brokker man sig ikke over arbejdsforholdene,« siger han.

Kan det skyldes, at din søn ikke kan klare mosten på et tempofyldt arbejdsmarked?

»Det er slet ikke det, der er tilfældet her. Han er meget pligtopfyldende og har en høj arbejdsmoral,« siger Ove Døj.

Han fortæller, at sønnen fik 158 kroner i timen for jobbet.

B.T. har uden held forsøgt at få et interview med direktør for Nemlig.com Stefan Plenge. Firmaets pressekonsulent, Morten Jeppesen, henviser til, at der kommer et ‘statement’ fra Nemlig.com i løbet af lørdagen.

I forhold til chaufførernes arbejdsforhold henviser Nemlig.com til, at det er de selvstændige vognmænd, som er ansvarlige for arbejdsforholdene.

Dog har man for nyligt suspenderet en afregningsmodel i samarbejdsaftalen med vognmændene og indført en anonym whistleblowerordning, hvor medarbejdere kan henvende sig, hvis de mener, at deres rettigheder krænkes, fremgår det af en pressemeddelelse fra 20. marts 2021.

Over for Politiken understreger Nemlig.com i et svar, at der er tegnet overenskomst med 3F for alle, der arbejder på lageret.