Sean Ammentorp ville dele billeder fra familiens badeferie til Gran Canaria. Der var billedet af ham selv med sin kone, sønnerne Noah og Adam på stranden, og 4-årige Alma med badebuks foran poolen.

Men et af billederne fik han slet ikke lov til at slå op. Faktisk fik han en besked fra Facebook om, at et af billederne havde overskredet det sociale medies fællesskabsregler ‘om nøgenhed eller seksuel aktivitet’.

FACEBOOKS GENERELLE REGLER Her er eksempler på indhold, der ikke er tilladt på Facebook: Nøgenhed og indhold med seksuelle undertoner

Hadefuld retorik, reelle tusler eller direkte angreb mod et individ eller en gruppe

Indhold, som indeholder selvbeskadigelse eller vold

Falske eller forfalskede profiler

Spam Kilde: Facebook

»Først tænkte jeg, at der måtte være tale om en fejl. Men billedet er fjernet, og nu er jeg blokeret fra Facebook,« siger Sean Ammentorp, der til daglig er centerchef hos Coop.

Det var helt specifikt billedet af 4-årige Alma Ammentorp ved poolen, som hendes far ikke fik lov til at dele med vennerne på facebookprofilen.

Og det, der fortørner hendes mor og far, er, at billedet af Alma og billedet af sønnerne Noah og Adam minder meget om hinanden, i hvert fald hvad angår beklædning. Det, der er forskellen, er børnenes køn og alder.

»Jeg synes, der er noget principielt i den her sag, som jeg bliver forarget og ærgerlig over. Facebook kønsdiskriminerer og definerer, men her er der altså ikke tale om en teenagepige, men en pige på 4 år.«

Synes du billedet af Alma er over stregen for, hvad man må dele med sine venner på Facebook?

I Facebooks fællesskabsregler står der blandt andet, at brugere ikke må slå indhold op, der viser et nøgent barn.

I Sean Ammentorps tilfælde gælder det helt specifikt reglen om, at man ikke må dele billeder af 'Utildækkede, kvindelige brystvorter på børn over småbørnsalderen'. Facebooks kommunikationschef for Norden oplyser, at det sociale medie anser, at børn er i småbørnsalderen op til 5 års alderen.

Derfor er der sket en fejl i Sean Ammentorps sag, og det beklager og erkender Facebook, oplyser kommunikationschefen. Nøgenhedspolitikkerne er noget af det, der er mest omdiskuteret i reglerne, fortæller han.

»Der er mange gode grunde til at begrænse billedet af afklædte børn. Facebook er en global platform, og det synspunkt, vi har i Norden om, at nøgenhed er frihed og uskadeligt er et minoritetsstandpunkt globalt. Man skal ikke langt væk, før nøgenhed er uønsket, og man skal heller ikke langt væk, før det opfattes som decideret pornografisk, selvom det af afsender opfattes som helt usykldigt. Vi er nødt til at trække linjer, og de linjer skaber friktion,« siger han og oplyser, at der altså er sket en fejl, da Facebook har gennemgået billedet af 4-årige Alma.

DET HER MÅ DU IKKE DELE AF DINE BØRN Indhold, der viser et nøgent barn, hvor nøgenhed defineres som Synlige kønsdele (også hvis de dækkes eller tilsløres af gennemsigtigt tøj)

Synlig anus og/eller nærbillede af helt nøgne baller

Utildækkede, kvindelige brystvorter på børn over småbørnsalderen

Intet tøj fra hals til knæ på børn over småbørnsalderen

Digitalt oprettede billeder af nøgne mindreårige, medmindre billederne har sundhedsmæssige eller uddannelsesmæssige formål Facebook har mange flere regler for, hvad for noget indhold, deres brugere må dele. Disse regler er gældende for Sean Ammentorps billede af datteren. Kilde: Facebook Fællesskabsregler, artikel 7.

Sean Ammentorps stiller et spørgsmålstegn ved, at han ikke overskrider reglerne på billedet af hans drenge Adam og Noah på henholdsvis 9 og 8 år. De har ligesom deres søster et par badebukser på, og billedet her måtte altså godt komme på facebook.

»Der, hvor jeg bliver forarget er, når Facebook definerer, det er en pige, så skal der være top på (bikinioverdel, red.). At små børn og babyer skal være dækket til er vanvittigt i vores optik,« siger Sean Ammentorp, der ikke ser det nødvendige i at give bikinitop på sin datter, når hun kun er fyldt fire.

Blandt Facebooks team sidder såkaldte 'reviewers' og gennemgår billederne. Og i Sean Ammentorps tilfælde har Facebook altså lige været en tand for forsigtige.

»Det kan være svært at vurdere, hvor gamle børnene er. Og så anvender vi forsigtighedsprincip, fordi det er tilbage til princippet om, at Facebook ikke skal være et sted for deling af nøgenbilleder af børn. En gang i mellem er der konflikt mellem de uskadelige typer af indhold, som ikke krænker nogen, og det indhold, der gør.«

Adam og Noah på stranden i Gran Canaria. Billedet her kom uden problemer på faderens private facebookprofil. Vis mere Adam og Noah på stranden i Gran Canaria. Billedet her kom uden problemer på faderens private facebookprofil.

Sean Ammentorps profil er ifølge ham selv forbeholdt hans private venner. Så billederne bliver ikke delt med alle og enhver.

»Det er billeder af børn i badetøj med badeudstyr. Det er absurd, der skal være en forskelsbehandling på grund af børnenes køn, og at der er sådan en kontrol, der definerer hvad kønnet er, og hun defineres som et seksuelt objekt. Der er politik på, at hvis det er en pige, så skal hun have top på. Set ud fra danske standarder, så er det jo helt horribelt. Det er trods alt ikke Saudi Arabien,« siger Sean Ammentorp.

I og med alle tre børn har badebukser på, kan man i princippet ikke se, om den yngste i familien er en dreng eller pige. Det er kun på grund af det længere hår, Facebook konkluderer et køn, argumenterer hendes far. Sean Ammentorp blev blokeret fra at bruge Facebook indtil 28. april på grund af delingen af billedet. Facebook retter nu fejlen og beklager, så billedet af Alma Ammentorp bliver lagt op på faderens profil igen.

»Facebook erkender og beklager fejlen, men understreger, at den er sket, fordi vi har været i tvivl. Og når vi er i tvivl, og vi ikke har anden info at gå efter, så anvender vi et forsigtighedsprincip som her, hvor der er tale om et billede af et afklædt barn.«