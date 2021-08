Smarte biler, designerkjoler og dyre gaver.

Konfirmationer bliver dyrere og dyrere, og en gennemsnitlig konfirmationsfest koster nu 33.440 kroner, viser en undersøgelse fra Nordea.

Ikke alle kan være med på det niveau, og det fik forleden Dansk Folkehjælp til at udsende en pressemeddelelse med et budskab om, at konfirmationsfesterne udstiller uligheden i samfundet.

»Selvom konfirmationen udgør en festlig lejlighed, er det samtidig en af de mest oplagte anledninger til at sammenligne sin egen fejring med den, som andre børn får,« udtalte Dansk Folkehjælps generalsekretær, Klaus Nørlem, og tilføjede:

»Det er helt naturligt, men det er også ofte svært for børnene at blive konfronteret med, hvor stor uligheden faktisk kan være.«

Men det er forældrenes ansvar at sørge for, at det bliver en god fest. Også i familier, der ikke tjener styrtende med penge, mener 44-årige Danni Thyrrestrup fra Haverslev mellem Aalborg og Hobro.

»Det handler om rettidig omhu. Det er ikke mange hundredkronesedler, man skal lægge til side om måneden, fra barnet er født, til det skal konfirmeres, før det virkelig kan blive til noget godt. Det kan de fleste overkomme,« siger han.

Danni Thyrrestrup er sælger og værkfører hos en autoophugger og har fem hjemmeboende børn.

Danni Thyrrestrup datters konfirmationsfest blev holdt på dette slot. Foto: Privat foto Vis mere Danni Thyrrestrup datters konfirmationsfest blev holdt på dette slot. Foto: Privat foto

De skal alle sammen have en god konfirmationsfest, og derfor har han og hans hustru, siden børnene blev født, sat 150-200 kroner ind om måneden til hvert barn på en øremærket konfirmationskonto.

Efter 13 års opsparing står der omkring 30.000 kroner til hvert barn til dets konfirmationsfest.

De to ældste børn er blevet konfirmeret, og de fik den fest, de drømte om.

»Min ældste datters fest holdt vi på Nørlund Slot for 55-60 gæster med mad udefra. Hun er en hestepige, så vi sørgede for, at der var en hest, så hun kunne ride fra kirken til slottet,« siger Danni Thyrrestrup og tilføjer:

Familien Thyrrestrup. Foto: Privat foto Vis mere Familien Thyrrestrup. Foto: Privat foto

»Min ældste søns konfirmation holdt vi et billigere sted, men så var der penge til at leje en VW Buggy Cabriolet, som vi kunne køre lidt rundt i den dag.«

Danni Thyrrestrup mener, at langt de fleste forældre kan spare sammen til en god konfirmationsfest, hvis de prioriterer det og sparer op i god tid.

»Ja, der er nogle, der har noget, og nogle, der ikke har noget, og dem, der ikke har noget, skal vi hjælpe. Men jeg mener, at en del selv er skyld i det, hvis der ikke er penge til en ordentlig fest, for der går måske lidt Luksusfælden i den,« siger han.

Han tilføjer:

»Vi kunne godt have holdt en nogenlunde fest uden opsparingen, men jeg tænker på fremtiden, og jeg ved jo godt, at mine børn skal konfirmeres, og derfor starter vi i år nul med at lave en konfirmationsopsparing til dem, så vi kan holde en ordentlig fest.«

»Det er lidt ligesom med julen. Den falder på samme tidspunkt hvert år, og sparer man lidt op hver måned, er der også til julegaver.«

Som en hjælpende hånd til de mest trængende familier uddeler Dansk Folkehjælp årligt konfirmationshjælp på 2.000 kroner til 500 familier.