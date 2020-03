»Hvis folk ikke tager det seriøst, så kan det gå helt galt.«

Oskar Nunan, der er far til toårige Viola, har fået nok.

Nu har han flere gange skulle læse på sociale medier, at coronavirussen blot er en influenza. Desuden hørte han for nyligt nogle i s-toget tale om, at det var en overreaktion at gå i karantæne efter at have været på natklubben Søpavillonen, den aften, der var en coronasmittet blandt gæsterne.

For ham er det langt fra en overreaktion. Han har nemlig en datter, der lider af en sygdom, som betyder, at hendes immunforsvar er svækket.

Det er virkelig, virkelig vigtigt folk lytter, tager den karantæne og passer på Oskar Nunan

»Jeg har hørt flere sige: 'det er jo lige meget, så slemt er det ikke', men det er virkelig ikke sjovt det her. Folk bør tage det seriøst,« siger han, da B.T. taler med ham tirsdag.

For cirka et år siden blev hans datter, Viola, så syg, at hun måtte ligge i respirator i en hel uge. En tid, som Oskar Nunan ikke husker tilbage på med meget glæde - han vil for alt i verden undgå, at det sker igen.

»Der er selvfølgelig en risiko for min datter bliver syg igen af en anden årsag,« siger han - holder en kort pause - og fortsætter:

»Det er virkelig, virkelig vigtigt folk lytter, tager den karantæne og passer på.«

SÅDAN SÅ DET UD SIDSTE GANG MIN DATTER LÅ I RESPIRATOR I SEKS DAGE PÅ RIGET, GRUNDET PROBLEMER MED SIT IMUNFORSVAR OG EN TRÆLS VIRUS. HVIS DU VÆLGER AT DELE DINE LATTERLIGE TANKER OM AT CORONA IKKE ER VIGTIGT ER FARLIGT: SÅ STOP! DET ER IKKE FOR SJOV! #COVID19dk pic.twitter.com/7HEkQ4DEzo — nunanoskar (@nunanoskar) March 10, 2020

For samtidig med han frygter, at Viola bliver syg igen, så frygter han også, hvilken situation de vil stå i, hvis det sker.

Det er nemlig ikke længe siden, at en gruppe læger i Italien, hvor antallet af smittede nu er overskredet 9000 og 463 er døde, gik sammen om at skrive en opfordring til det italienske sundhedsvæsen.

Her opfordrer de til, at man først hjælper dem, der har størst chance for at overleve.

'Det er ikke blot et etisk spørgsmål. Men det handler om at reservere de meget knappe ressourcer til dem, der har størst chance for at overleve, og til dem, der har flest potentielle leveår tilbage,' skrev de i et åbent brev.

»Hvad nu hvis vi ender i samme situation her i Danmark - og hvem kommer så først i rækken?,« siger Oskar Nunan.

Han forklarer, at det gør ham både ked af det og bange, at folk tager så let på situationen.

Og det har også fået ham til at råbe op på det sociale medie Twitter, som du kan se længere oppe i artiklen.

'Hvis du vælger at dele dine latterlige tanker om, at corona ikke er vigtigt eller farligt: Så stop! Det er ikke sjovt!' skriver han blandt andet og deler et billede af sin datter, da hun i april 2019 var indlagt.