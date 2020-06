Anders Lisborg er far til en pige i 8. klasse, og da han onsdag aften ville besøge skolernes platform Aula for at tjekke, om der var kommet nogle nye beskeder, fik han et chok.

'Vi vurderer, at det kan være et spørgsmål om tid, før en reel voldtægt finder sted,' stod der i en besked fra skolen, der ligger i Høje-Taastrup.

Han var målløs.

»Vi får jo almindeligvis bare beskeder om møder og aktiviteter på skolen - det her var rystende,« siger han.

I beskeden stod der, at skolen var blevet opmærksom på, at piger fra 6.-9. klasse havde været udsat for krænkelser ved nogle grønne arealer nær skolen.

'Vi har flere piger, som fortæller om, hvordan de bliver hevet fat i, trukket ind i buskadser, generelt isoleret fra deres venner og gruppe for at få tilbud om penge, hvis de viser fx numse/bryster,' skriver skolen i beskeden på Aula.

Der skrives også at mænd, som beskrives halvvoksne, har taget fat i pigerne, så de har måtte vriste sig fri, sparke og råbe om hjælp.

Han forstår ikke, hvorfor skolen ikke har indkaldt til et krisemøde, så snart de fik oplyst, at den type ting er foregået.

Ved du noget om sagen - eller er du også en af de forældre, der modtog beskeden på Aula, så vil vi meget gerne høre fra dig. Skriv til 1929@bt.dk

»Det kan ikke være nok, at alle går på sommerferie vidende, at der er risiko for voldtægt i området,« siger Anders Lisborg og fortsætter:

»Vi er glade for, de har gjort noget, men der er brug for mere end det - noget handling.«

I beskeden oplyser skolen, at ingen af pigerne har fortalt deres forældre om episoderne.

De skriver også, at kommunens SSP og politiet er informeret om sagen.

Anders Lisborg har valgt at dele beskeden fra Aula på sin Facebook-profil, og det har affødt en del reaktion. En af dem kommer fra udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye.

Han har delt Anders Lisborgs opslag på sin egen Facebook-profil og skriver blandt andet:

'Jeg måtte læse beskeden to gange. Det er jo komplet vanvittigt. Rystende. Skræmmende. Totalt uacceptabelt.'

'Det er så hamrende vigtigt, at det ikke bliver pigerne, der må blive hjemme. De skal ikke have indskrænket deres frihed på sommeraftener. Det må være disse klamme mænd, der skal jagtes ned. Og bag lås og slå hvis de begår voldtægt og overgreb. Og sendes ud af landet på røv og albuer, hvis de er udlændinge,' skriver ministeren videre.

Kurt Scheelsbeck (C) er formand for Institutions- og skoleudvalget i Høje-Taastrup Kommune, og han mener, at situationen er gjort en anelse mere dramatisk, end den i virkeligheden er.

Han siger også, at han ville foretrække, hvis den interne besked ikke var blevet delt på sociale medier.

Dog medgiver han, at det er problematisk, at skolen blot gør forældrene opmærksom den alvorlige situation på platformen Aula.

»Jeg er helt enig i, at skolen burde have indkaldt til et møde efter den type oplysninger,« siger han og fortsætter:

»Det har faren afgjort ret i.«

Han forklarer også, at han ikke er bekendt med, hvorfor skolen valgte at bruge platformen Aula til at oplyse forældrene.

»Vi vil sikre, at forældrene bliver indkaldt til et møde så hurtigt, det kan lade sig gøre,« siger han.

B.T. har forsøgt at kontakte skolelederen på den pågældende skole, men det har ikke været muligt at få kontakt til vedkommende.

Desuden har B.T. været i kontakt med både politi og kommunens SSP, der ikke har haft mulighed for at vende tilbage i torsdag.