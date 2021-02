Frosten har et godt tag i landet. Det formår Rasmus Frandsen fra Gandrup i den grad at udnytte.

»Du forstyrrer ikke. Jeg er lige kommet ind efter at have vandet banen,« fortæller Rasmus med en meget entusiastisk stemme, da han bliver ringet op til interviewet.

Rasmus Frandsen har lavet sin egen ishockeybane i haven, og den skal passes og plejes. Men det er det hele værd, hvis man spørger ham.

Han har med glæde lavet banen af flere grunde.

Først og fremmest af sikkerhedsmæssige årsager i forhold til, at det er farligt at færdes på søer – men også for at dyrke den sportsgren, som han og hans familie savner.

»Vi har en sø cirka 200 meter fra, hvor vi bor. Men fordi det er farligt at skøjte på den, så har jeg forsøgt at holde mine børn derfra ved at lave en bane hjemme i haven,« fortæller Rasmus.

Normalt er han hjælpetræner på sin søns ishockeyhold, men som så meget andet under corona er træningen sat på standby.

»Vi savnede sporten så meget, at jeg måtte lave en bane ude i haven. Og fordi det er hård frost, tænkte jeg, at det skulle være nu,« konstaterer Rasmus.

Hele familien nyder godt af den ishockeybane, som Rasmus Frandsen har lavet. Foto: Line Juel Christensen Vis mere Hele familien nyder godt af den ishockeybane, som Rasmus Frandsen har lavet. Foto: Line Juel Christensen

Så da vejrudsigten lovede døgnfrost i 14 dage, greb Rasmus altså muligheden og åbnede for sin haveslange.

»Jeg hældte vand på banen, ventede på, at det frøs til is, og så lidt mere vand på igen. Det er vigtigt, at man ikke hælder for meget vand på ad gangen, så vandet under isen ikke smelter,« fortæller han.

»Enkelte naboer synes, jeg er sindssyg,« pointerer Rasmus med et grin.

Reaktionerne på ishockeybanen har ellers kun været positive. Faktisk så meget, at flere har spurgt, om de må prøve den.

Det sætter forsamlingsforbuddet dog en stopper for.

»Vi er seks i husstanden, så vi kan ikke være flere på banen ad gangen,« fortæller han og understreger, hvor fedt det er at være aktiv udenfor sammen med 'ungerne'.

»De er slet ikke til at få ind igen. Banen slår klart iPaden.«