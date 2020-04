»Det er kun 1,8 procent af børn, der er fundet positiv, mens det svinger mellem 10 og 11 procent for voksne. Derfor har vi ikke så stor bekymring for børn.«

Sådan sagde Kåre Mølbak, der er direktør i Statens Serum Institut, på et pressemøde mandag, hvor man meddelte, at snart skulle de yngste borgere - børnene - tilbage i skole, børnehave og vuggestue. En beslutning Michael Graversen, der er far til 7-årige Cornelius, havde frygtet.

»Hvis man stadig ikke kan gå til frisør, hvorfor kan man så sende sine børn i skole?« spørger han, da han tirsdag var gæst i B.T.'s live-sending på Facebook.

Michael Graversens søn har nemlig astma. Bliver han smittet, så kan det have store konsekvenser.

Michael Graversen med sin søn Cornelius. Foto: Privatfoto Vis mere Michael Graversen med sin søn Cornelius. Foto: Privatfoto

Og det gør ham langt fra mere rolig, nu hvor regeringen vil åbne institutioner og skoler for de børn, der går i 0. til 5. klasse fra 15. april.

»Jeg er sgu ret utryg. Vi har en søn, som har ret slem astma og har været indlagt flere gange. Han har virkelig svært ved at trække vejret,« siger Michael Graversen og fortsætter:

»Han jo lidt et lille skravl, kan man sige, så vi er ret nervøse for at sende ham ind i et miljø, hvor der er en stor risiko.«

Han mener, at ældre børn formentlig vil være bedre til at forstå, at de ikke må være tæt på hinanden. Det frygter han, at Cornelius ikke vil. Derfor har han sammen med sin partner besluttet at holde Cornelius hjemme på trods af åbningen.

Hver dag sender B.T. live på Facebook - her er et udklip fra vores sending med Michael Graversen. Vis mere Hver dag sender B.T. live på Facebook - her er et udklip fra vores sending med Michael Graversen.

»Der er selvfølgelig virksomheder, der bløder, men jeg kunne måske godt have ønsket, at vi havde holdt børnene hjemme i længere tid - måske helt til sommerferien,« siger Michael Graversen.

Et synspunkt, som bestyrelsesformand for Lungeforeningen og speciallæge, Torben Mogensen, ikke er enig i.

»Erfaringen viser, at børn tåler sygdommen bedre og modtager den dårligt. Derfor er risikoen for børnene begrænset,« siger han, da han også er igennem i B.T.'s livesending tirsdag.

Dog mener han, at der er nogle børn, som man fortsat bør passe på - for eksempel børn som astmaramte Cornelius.

Torben Mogensen igennem live på B.T.'s Facebook-side. Vis mere Torben Mogensen igennem live på B.T.'s Facebook-side.

»Det er klart, at der vil være børn, som ikke bare kan følge de almindelige regler,« siger han.

En dreng som Cornelius vil ikke have samme modstandskraft mod infektioner, som andre børn, da han har nedsat lungefunktion.

»Har man en lungesygdom, så er man i en risikogruppe,« lyder det fra Torben Mogensen.

Dog understreger han, at raske børn har en meget mindre risiko for at blive smittet. Man er nødt til at åbne op på en eller anden måde, og denne version er en god løsning, mener han.