En ellers god ferie fik en noget dramatisk afslutning for en far i Nordjylland, da han ville konfrontere føreren af en hvid volkswagen caddy, der kørte ind i hans køretøj på strækningen mellem Aabybro og Brovst.

Da Nikolaj Hansen efterfølgende ville snakke med føreren af den hvide volkswagen, udviklede det sig voldsomt, og i dag er Nikolaj Hansen glad for, at han slap med liv og lemmer i behold.

Det startede ifølge Nikolaj Hansen med, at føreren af den hvide volkswagen caddy i høj fart og med hornet i bund kom drønende i en overhaling.

Da der kom en modkørende, trak føreren ind foran Nikolaj Hansen med det udfald, at den hvide volkswagen ramte hans køretøj på fronten.

»Da der kommer kø længere fremme, stopper jeg op og stiger ud for at snakke med ham. Jeg kan se, at han trækker ind over cykelstien og forsøger at køre væk, og så ved jeg ikke lige, hvad jeg tænker på, men jeg sætter efter og tager min arm ind ad vinduet, som han har rullet ned,« siger Nikolaj Hansen og fortsætter:

»Det, der så sker, er, at han tager fat i min arm og gasser op, så jeg bliver tvunget til at løbe ved siden af bilen. Jeg havde træsko på, men de røg hurtigt af, så det foregik på bare tæer på asfalten, og jeg kunne sgu dårligt gå bagefter, og min arm var helt ødelagt,« siger en chokeret Nikolaj Hansen.

Nikolaj Hansen var på vej hjem til Brovst i Nordjylland, efter han havde været en uge på campingferie i Øster Hurup med sin femårige søn.

Sønnen sov dog på passagersædet under episoden, og det er Nikolaj Hansen glad for, da det har set voldsomt ud.

Her ses den omtalte volkswagen caddy, som Nikolaj Hansen blev slæbt efter. Billedet er taget med Nikolaj Hansens forudekamera. Vis mere Her ses den omtalte volkswagen caddy, som Nikolaj Hansen blev slæbt efter. Billedet er taget med Nikolaj Hansens forudekamera.

»Jeg er glad for, at min dreng sov på bagsædet, da det skete.«

»Jeg er meget chokeret over, hvordan det hele udviklede sig, og hvis jeg var snublet eller væltet, mens jeg blev trukket efter bilen, så kunne han have slået mig ihjel,« siger Nikolaj Hansen.

Dramaet skete i søndags, og selvom Nikolaj Hansen ikke har nogle alvorlige skader, volder hans højre arm ham stadigvæk problemer, ligesom smerter i begge hæle besværer ham, når han går.

Efter episoden delte Nikolaj Hansen sin oplevelse på Facebook, da han gerne vil snakke med føreren af den hvide volkswagen om episoden.

Opslaget har fået over tusinde delinger, og mange har været inde at kommentere, særligt i området hvor det skete.

Nikolaj Hansen er derfor ret sikker på, at vedkommende må have set det.

»Jeg er ret sikker på, at han har set mit opslag, men at han ikke vil snakke om det. Det må han selvfølgelig selv om,« siger han.

Nikolaj Hansen har i dag indgivet sin forklaring af episoden til Nordjyllands Politi i Aalborg.