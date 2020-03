'Brøndby-fans støtter Vestegnens helte. Tak til Sundhedspersonalet'.

Sådan står der på et stort blåt og gult banner lige ved hovedindgangen til Hvidovre Hospital, hvor læger og sygeplejersker er på hårdt arbejde på grund af de mange patienter med coronavirus. Og det er ikke den eneste støtte til hospitalet fra Brøndby-fansene.

Den del af fangruppen, der kalder sig 'Oles venner', har været forbi hospitalet med 300 kager, der var pakket ind i papir.

Men er det i orden, at fodboldfans på den måde sørger for, at den klub de holder med, får omtale og reklame i en offentlig bygning, som et hospital jo er?

Her ses det tydeligt, hvad der står på banneret fra Brøndby-fansene.

Pas nu på, lyder det fra Roger Buch, der er forskningschef hos Danmarks Journalisthøjskole.

»Her hjælper Brøndbys fanklub med lidt godt humør, men de får så også sendt signal om, at de er andet end slåskampe. Så de får også noget ud af det,« siger han.

Roger Buch slår fast, at den generelle indstilling er, at offentlige myndigheder ikke skal modtage sponsorgaver eller tillade annoncering som plakater eller lignende fra kommercielle virksomheder.

»Selv om sådan en fanklub ikke er en kommerciel virksomhed, så er der jo bag ved fanklubben en fodboldklub, der er en kommerciel virksomhed. Der er måske lidt bredere rammer i øjeblikket, da det er en helt ny situation. Men havde det nu været en dagligdagssituation, så havde man jo ikke accepteret det her,« siger han.

Danmarks Journaisthøjskole fylder 40 år. Elever fra det første hold fra 1971 er tilstede med foredrag af blandt andet Kaare R. Skou, Lisbeth Knudsen og Roger Buch (billedet).

Hvad siger Brøndbys fans selv til kritikken?

»Vi dyrker fællesskab og sammenhold. Vi går lidt imod trenden om at stå og skrige højt af nogen andre, og så synes vi dem, der lige nu arbejder hårdt for vores alle sammens skyld, skal anerkendes for det,« siger Morten Larsen, der stod for at aflevere kagerne fra 'Oles venner', mens banneret blev givet af anden fangruppe.

Morten Larsen slår fast, at kagerne blev afleveret med gummihandsker, som det på forhånd var aftalt med hospitalet.

Og i næste uge er det planen også at skaffe gaver til personalet på Glostrup Hospital.

Her ses Morten Larsen aflevere 300 kager fra Brøndby-fans, der kalder sig 'Oles venner'.

»Vi lagde sådan en lille hilsen i, hvor der står, at det var vores blågule-hilsen til vores helte i hvidt, der render rundt derinde. Sådan en sletskjult hentydning til, at normalt er vores helte jo ikke klædt i hvidt. Det er normalt vores arvefjender,« siger Morten Larsen, der altså henviser til F.C. København.

Fra Roger Buch er meldingen klar:

»Bliver man venner med en fanklub, så kan man jo meget let blive uvenner med en anden. Sådan er den verden jo skruet sammen. Det giver goodwill i nogen miljøer, men det kan give negative reaktioner andre steder.«

Morten Larsen, det er tydeligt, at du får Brøndby frem i medierne på denne måde. Er det grunden til, I gør det her?

»Det er klart, at det er en del af det. Men det er vigtigt for mig at sige, at der ikke er nogen af os, der er ansat i Brøndby. Det er privat indsamling af os, og vi vil gerne vise, vi dyrker fællesskabet og viser, at Brøndby-fans ikke kun slås,« siger han.

Ville du også gøre det her som privatperson uden Brøndby-hue?

»Som privatperson kunne jeg nok godt have fundet på noget lignende, men nu var det en idé, der opstod sidste weekend, hvor vi i fangruppen snakkede om, hvorvidt vi skulle gøre noget sammen,« siger han og tilføjer:

»Normalt ser vi jo fodbold sammen, men nu gjorde vi dette i stedet.«