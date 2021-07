En ny ulv er blevet set i Nordjylland – nærmere betegnet i Lille Vildmose.

Det fortæller skovrider Jacob Palsgaard Andersen, som også er vicedirektør i Aage V. Jensens Naturfond, der ejer en del af det 76 kvadratkilometer store og helt særlige naturområde.

Iagttagelsen er blevet bekræftet gennem video, idet en medarbejder i Naturfonden er lykkedes med at 'fange' den nye ulv på kamera ved højlys dag.

Aage V. Jensens Naturfond har mandag formiddag lagt videoen af det fascinerende rovdyr ud på sin hjemmeside.

Der bliver holdt øje med ulvenes færden i Danmark. Nu er der blevet observeret en 'ny' ulv i Nordjylland. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Der bliver holdt øje med ulvenes færden i Danmark. Nu er der blevet observeret en 'ny' ulv i Nordjylland. Foto: Ida Marie Odgaard

»Jeg tror, at alle, der har set videoen, ikke er i tvivl. Den er god nok. Der er tale om en ulv. Vi har i de sidste par uger talt med eksperter på området, og at vi nu har en ulv i Himmerland, passer meget godt med de observationer, der er gjort andre steder i Jylland,« siger skovrider Jacob Palsgaard Andersen.

Da det er for ganske nylig, den nye ulv er blevet set i Lille Vildmose, er det stadig begrænset, hvor meget viden Naturfonden har fået om den og dens færden.

Fakta om ulven * Ulve er overvejende kødædere, der primært lever af råvildt og kronvildt. * En ulv kan gå i flere dage uden føde. Til gengæld kan den nemt æde op til 20 kilo kød på blot et enkelt døgn, hvis den har dræbt et stort byttedyr. * Der er eksempler på, at ulve også kan dræbe husdyr som for eksempel får, lam, geder og kalve. Undersøgelser fra Tyskland viser, at husdyr som ulves bytte udgør cirka 0,6 procent af al dens føde. Kilde: Miljøstyrelsen og lillevildmose.dk

»Vi ved ikke så meget endnu. Vi er i god dialog med forskningsmiljøet og har besluttet at sætte nogle ekstra vildtkameraer op i området. Vi håber at kunne få friske billeder, som kan give os en indikation af, om ulven er blevet i området, eller om den blot er på gennemrejse,« siger Jacob Palsgaard Andersen.

Med den nye ulv i Nordjylland får den hidtil enlige ulv – kaldet GW781m – som gennem en længere periode har holdt til i området i den allernordligste del af Jylland ved Skagen og sommerhusområderne ved Aalbæk, nu selskab. Eller har i al fald mulighed for det. Ulve er nemlig i stand til at flytte sig over meget lange stræk på blot et enkelt døgn.

Arkivfoto. Foto: Morten Juhl Vis mere Arkivfoto. Foto: Morten Juhl

Den til tider ophedede debat, der har været for og imod ulve i Danmark, får nu måske en opblomstring, efter endnu en ulv er blevet observeret i Nordjylland.

Uanset hvad ændrer det dog ikke Naturfondens måde at agere på, understreger Jacob Palsgaard Andersen.

»Vi er hverken 'tilhængere' eller 'modstandere' af ulve i Danmark. Ulven er fredet efter EUs habitats-direktiv og også i dansk jagt- og vildforvaltningslov. Vi følger myndighedernes politik på området. Vi gør ikke noget for at tiltrække ulve til Naturfondens områder, men vi gør heller ikke noget for at holde ulve væk,« siger han og tilføjer:

»Men vi har en holdning til viden og formidling. Vi skal have mere viden og mere formidling om ulve. Derfor har vi også for få år tilbage støttet gps-monitorering af de første ulves færden i Danmark.«