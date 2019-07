Når Martin Corlin låser sig ind i sin ryddelige lejlighed i København efter en lang arbejdsdag, er der stille. Alt for stille.

Før i tiden var der hver anden uge et lydtæppe af børnesnak, tegnefilm og hverdagssnak, mens Martin Corlin lavede aftensmad til sine to drenge. Men siden en underretning til kommunen fra den ene drengs børnehave i marts har Martin Corlin ikke set sine børn eller hørt fra dem.

Myndighederne hører han heller ikke fra, og uvisheden, ventetiden og savnet har gjort det svært for 35-årige Martin Corlin at opretholde sin hverdag.

»Jeg besluttede mig tidligt i processen for, at jeg skal stå op hver morgen og gå på arbejde. Så jeg har noget, der holder mig i gang og kan aflede mine tanker lidt,« siger Martin Corlin.

Men ud over arbejde har det været svært for Martin Corlin at komme ud af døren til aftaler med vennerne og de løbeture, han plejede at elske.

»Tomheden er rigtig svær for mig, og jeg kan mærke, det påvirker mig meget,« siger Martin Corlin.

Sagen tager sin begyndelse 4. marts i år, da kommunen modtager en underretning fra børnehaven om en bekymring for den ene af Martin Corlins to drenge, der har fået et mærke i panden, og der er usikkerhed om, hvordan mærket er opstået. Martin Corlin og hans ekskone har på daværende tidspunkt delt forældremyndighed og skiftes til at have drengene i en uge ad gangen.

Efter børnehavens henvendelse bliver Martin Corlin indkaldt til et møde hos kommunen, og han har en telefonsamtale med en sagsbehandler. På baggrund af børnehavens henvendelse og samtalerne med Martin Corlin råder kommunen Martin Corlins ekskone til at søge midlertidig fuld forældremyndighed over de to drenge.

I april overgår sagen til det nye Familieretshus, der har erstattet Statsforvaltningen. Martin Corlin får 14. april et brev fra dem om, at hans ekskone har fået midlertidig fuld forældremyndighed over deres drenge, og at hans samvær er blevet suspenderet, og så starter ventetiden.

Til trods for at forældre ifølge lovbestemte frister har krav på en mødeindkaldelse, senest ti dage efter Familieretshuset har modtaget en sag, går der fire måneder, inden Martin Corlin 2. juli kommer til et møde.

Først her kan han komme til orde i forbindelse med beslutningen om, at hans ekskone har fået fuld forældremyndighed, og kan fortælle, at han først og fremmest bare gerne vil se sine drenge, uanset hvad det kræver.

Men ifølge Martin Corlins advokat kan der igen gå måneder, inden han kan få svar på, hvad der skal til, før han igen kan få samvær med sine drenge. Ifølge sagsakterne skal sagen undersøges yderligere, inden den bliver overdraget til familieretten, der skal træffe endelig beslutning om forældremyndighed og samvær fremadrettet.

Familieretshuset har beklaget de lange tidsfrister i sager som Martin Corlins og forklarer, at det skyldes de nye regler på skilsmisseområdet, der har medført en sagspukkel, som man er ved at afvikle.

»Det er enormt svært. Jeg tænker meget over, om de synes, jeg svigter dem, fordi jeg pludselig ikke er i deres liv længere. De har lige haft fødselsdag, og jeg kunne ikke engang give dem et gave eller fortælle dem, at jeg tænkte på dem,« fortæller Martin Corlin.

B.T. har også talt med Martin Corlins ekskone, Heidi Corlin, der fortæller, at hun har oplevet en god kontakt til de offentlige myndigheder i sagen med hurtige sagsbehandlingstider og kort svartid.

»Det kan måske skyldes, at børnene er hos mig, og det er mit indtryk, at det er dem, der har førsteprioritet i sagsbehandlingen«, siger hun.

Hun fortæller, at hun håber på, at hun og hendes eksmand på sigt med myndighedernes hjælp kan nå frem til en ordning, der gør, at drengene igen kan få samvær med deres far, og at hun har forståelse for, hvor svært det må være for hendes eksmand ikke at se parrets to børn.

B.T. ville gerne have spurgt Familieretshuset, hvorfor Martin Corlin må vente så længe på en afklaring, men Familieretshuset kommenterer ikke enkeltsager, oplyser det i en mail til B.T.

Bag om historien: Historien er blevet til på baggrund af interview med Martin og Heidi Corlin samt indsigt i sagens dokumenter. B.T. går bevidst ikke ind i, hvorfor konflikten mellem forældrene opstod, ligesom vi af hensyn til de to drenge ikke nævner deres navne.