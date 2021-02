»Det er både frustrerende og utrygt ikke at vide, om pengene er på vej, eller hvornår du kan søge om de næste.«

Sådan lyder det fra én af mange selvstændige – her Jan Nordal, der er massør på Lolland – der er ramt af et alvorligt problem med kompensationsordningerne.

Hans ansøgning om kompensation for tabt omsætning i december og starten af januar står nemlig i vejen for, at han kan ansøge om tabt omsætning for resten af januar og februar.

»Når jeg går ind på siden, så står der, at jeg har en ansøgning i gang, så jeg kunne ikke få lov at søge for den kommende tid, hvor jeg også er lukket ned,« siger Jan Nordal.

Jan Nordal lukkede 21. december 2020 ned ligesom store dele af Danmark. Efter flere ugers uvished åbnede hjælpepakkerne så for ansøgninger 11. januar i år – og Jan Nordal sendte sin ansøgning afsted med den samme.

Jan Nordal lukkede 21. december 2020 ned ligesom store dele af Danmark. Efter flere ugers uvished åbnede hjælpepakkerne så for ansøgninger 11. januar i år – og Jan Nordal sendte sin ansøgning afsted med den samme.

Men den ansøgning dækker kun perioden for den første nedlukning. Og med den forlængede nedlukning er de mange selvstændige endt i en kattepine af de større.

»Det svarer lidt til dagpenge eller kontanthjælp for erhvervslivet. Prøv at forestille dig, at du som kontanthjælpsmodtager fik at vide, at du godt kan få kontanthjælp, men at du skal søge hver eneste måned, du ikke kan arbejde, og at der i øvrigt ingen garanti er for, at pengene kommer den 1. Det er den situation, vi står i,« siger Jan Nordal.

I Erhvervsstyrelsen erkender man problemet.

Jan Nordals afslag på at søge kompensation for den forlængede nedlukning.

Her er forklaringen, at man fik dårlige erfaringer med flere ansøgninger på én gang under forårets nedlukning sidste år. Ifølge Erhvervsstyrelsen gav det i sagsbehandlingen anledning til uklarhed om, hvilken ansøgning der var gældende. Derfor blev systemet ændret, så man kun kan have én ansøgning ad gangen.

En 'løsning', der altså rammer de selvstændige hårdt nu.

»Jeg føler faktisk, at fordi vi ikke er lønmodtagere, så er de ligeglade med os,« siger Jan Nordal.

Erhvervsstyrelsen oplyser, at den arbejder på at afdække problemstillingen på kompensationsordningen for selvstændige, så der kan gives mulighed for flere ansøgninger.

Desuden oplyses det, de sidste ansøgninger om kompensation for december og starten af januar forventes behandlet inden 4. februar. Og dermed vil Jan Nordal og hans kollegaer altså få mulighed for at søge på ny.

Og atter engang vente i spænding på, om de får penge fra staten til at betale deres regninger.