Det skrev Erik Stenbäck til B.T

Vi stræber altid efter klar og hurtig kommunikation, hvilket også betyder, at vi skal vente på fakta fra destinationen for at få et samlet billede. Som du sikkert ved, faldt denne begivenhed sammen med store ændringer i Maltas adgangsregler, der påvirker hele vores branche og de studerende, der rejste i weekenden. Når store ændringer sker hurtigt, og der opstår en usikkerhed, kan kort tid nogle gange opfattes som meget lang. Vi arbejder altid på at forbedre og tage højde for den feedback, vi har modtaget fra forældre og studerende.

Studerendes trivsel og sikkerhed er altid vores højeste prioritet. EF følger altid lokale retningslinjer og anbefalinger. EF har arbejdet tæt sammen med de maltesiske myndigheder siden pandemiens start for at sikre, at vores operationer overholder og overgår lokale retningslinjer.

En lille del af vores studerende på Malta har haft positive prøver eller været i karantæne på grund af tæt kontakt. Det er selvfølgelig en udfordrende situation for disse studerende og deres forældre.

Vi har styrket vores medarbejderressourcer på stedet, inklusive dansk personale, for at give vores studerende den bedst mulige support.

Lokalt EF-personale sørger løbende for vores studerende og arrangerer både undervisning og aktiviteter online og forsyner dem med mad og drikke. Studerende, der har testet positive, har gratis adgang til en læge, når det er nødvendigt. Derudover vil studerende snart blive tilbudt interview med uddannet supportpersonale. EF leverer også daglige opdateringer til berørte forældre.

Vi holder samtaler med lokale myndigheder på Malta og de danske myndigheder for, hvis det er muligt, at få tilladelse til at flyve de studerende hjem.

EF følger altid lokale retningslinjer og anbefalinger. De maltesiske regler om karantæne og nære kontaktprocedurer er specificeret af de maltesiske myndigheder.

Vores fokus er fortsat at yde støtte til vores studerende på stedet og at have en åben dialog med deres familier.