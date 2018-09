Under et renoveringsarbejde under Horsensvej i Hedensted blev der fundet et større kabel - men ingen aner, hvor det stammer fra eller hvorfor det er der.

»Vi har ingen ender på den, så vi kan kun spekulere på, hvor langt den løber. Så nu fjerner vi den, så senere generationer om mange år ikke skal bøvle med den på samme måde som os,« siger ingeniør Hans Peder Løkke fra entreprenør Ejvind Laursen til Horsens Folkeblad.

Kablet løber langs vejbanen et par meter nede og kom til syne under renoveringsarbejdet, som entreprenør Ejvind Laursen står for.

Men end ikke i Hedensted Kommune kunne de svare på, hvorfor kablet lå der.

Det figurerer ikke på nogen optegnelser og ingen ledningsejere kender til dets eksistens, ej heller Forsvaret.

Tillige blev der målt aktivitet i ledningen.

Det fik et rygte til at svirre. Var det et stykke af den såkaldte tyskerledning - der under 2. Verdenskrig skulle være lagt mellem Tyskland og Norge - som var dukket op?

Næppe. Alt tyder derimod på, at det drejer sig om et gammelt kommunikationskabel, som simpelthen er blevet glemt med tiden.

Den mistanke blev bekræftet efter at kablet blev klippet over mandag formiddag. For ingen har brokket sig over manglende strøm eller lignende siden da.