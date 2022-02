Hygiejnen skal være i orden, når man skyder blæk ind i armen eller andre steder, man ønsker en tatovering.

Det var den bare ikke hos en tatovør i Aalborg, da Sikkerhedsstyrelsen var på kontrol.

Hos virksomheden var fem af tatovørerne ikke registrerede, hvilket er et krav, når man tatoverer i Danmark.

»Kontrollen af virksomheden viste, at der er meget langt hjem, før stedet lever op til tatoveringsloven,« siger kontorchef i Sikkerhedsstyrelsen, Søren Assenholt Muff.

Fire tatovører på stedet havde desuden ikke gennemført det lovpligtige hygiejnekursus.

»Der er en god grund til, at tatoveringsloven indeholder en række hygiejnekrav. Tatoveringer er ikke risikofri, og jeg vil anbefale, at man lige kigger sig lidt om i lokalet, før man lægger krop til tatoveringsarbejde,« siger Søren Assenholt Muff.

I en pressemeddelelse skriver Sikkerhedsstyrelsen, at 'der nu venter et større efterspil'. Hvad efterspillet indebærer er endnu ikke afklaret, da sagen ikke er færdigbehandlet, oplyser Sikkerhedsstyrelsen til B.T. Af samme grund kan de ikke oplyse, præcis hvilken tatoveringsforretning, der er tale om.

Typisk vil sager som denne dog ende ud i en politianmeldelse af stedet, oplyser Sikkerhedsstyrelsen.

Sikkerhedsstyrelsen opfordrer borgere, der ønsker at lade sig tatovere, til at tjekke styrelsens register over tatoveringssteder, så man er sikker på, at regler og krav bliver overholdt.