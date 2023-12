»Jeg synes, det er sørgeligt, at nogle finder glæde ved at ødelægge andres ting.«

Susanne Johnsson og hendes familie fra Græsted fik en træls og irriterende start på juleferien.

Ud af det blå hørte hun 21. december en høj lyd på deres grund, som straks fik Susanne Johnsson til at gå udenfor.

»Jeg hørte bare et kæmpe brag, så jeg gik op til vores dyr og tjekkede dér. Jeg kunne ikke se noget, så jeg gik ind igen og tænkte ikke mere over det.«

Det var først, da familien fire dage senere skulle til julefrokost, at hun fandt forklaringen på den høje lyd.

»Vi har en æggebod, hvor vi sælger via MobilePay, og dér opdagede jeg, at vores æggebod med æg i var sprængt i stykker med et kanonslag.«

Hun antager, at det er en eller flere, som har villet lave nytårsløjer, hvilket hun også har sagt til sn.dk.

»Jeg bliver bare træt af det.«

»Jeg synes, det er fint, at man laver lidt løjer. Vi har set, at folk har pillet æg ud eller vendt køleskabet om. Men at ødelægge det … ja, det er sørgeligt,« synes Susanne Johnsson.

Dog har de ikke tænkt sig at politianmelde det.

»Nej, for de finder aldrig ud af, hvem det er. Og jeg gider egentlig ikke tænke mere over det.«

Omvendt har hun og sin mand valgt at sætte videoovervågning op ved æggeboden.

»Den blev også ødelagt for fire år siden. Dengang var køleskabet godt nok tomt, men det er to gange for meget,« siger Susanne Johnsson.

I mellemtiden valgte hun dog at omtale hærværket på sin egen Facebook. Og her blev hun positivt overrasket over responsen.

»Der var fire forskellige, som tilbød os et nyt køleskab. Så nu er boden oppe igen. Og det er jo en dejlig afslutning på en ellers træls situation.«

I Danmark er det lovligt at fyre fyrværkeri af mellem 27. december og 1. januar.

Det er dog ulovligt at anvende og sælge kanonslag.