Hvor meget genoptræning har et handicappet barn egentlig krav på? Det diskuterer en lang række danskere lige nu på Facebook, efter B.T. i en række artikler har sat fokus på manglende, minimal eller ingen træning af børnene.

»Hvor er det sørgeligt, at vi i rige Danmark behandler børn og deres familier på den måde. Det kan vi ikke være bekendt,« skriver Lasse Juhl Poulsen på Facebook.

Den og andre kommentarer kommer i kølvandet på en række artikler i B.T., hvor en række familier har fortalt om, hvordan deres kommune ofte tilbyder træning en halv eller en time om ugen, når det, der i virkeligheden er brug for, er daglig, intensiv træning.

Flere forældre har derfor taget skeen i egen hånd enten ved selv at hjemmetræne eller at få hjælp af det private initiativ ’The Back to Life Project'. Projektet tilbyder intensive genoptræningsforløb til personer, der har været ude for en ulykke eller ramt af alvorlig sygdom. Træningen er gratis og uden egenbetaling. Brugerne kan træne lige så meget, de vil.

William på sin specialdesignede racercykel sammen med far og tvillingesøster Freja på genoptræningslejr arrangeret af 'The Back To Life Project'. Foto: Mikkel Berg Pedersen. Vis mere William på sin specialdesignede racercykel sammen med far og tvillingesøster Freja på genoptræningslejr arrangeret af 'The Back To Life Project'. Foto: Mikkel Berg Pedersen.

Brugerne på Facebook hæfter sig især ved, at der ikke fra politisk side er planer om at ændre på genoptræningsområdet, hvad enten det gælder børn eller voksne. Det slog sundhedsminister Ellen Trane Nørby fast, da hun på baggrund af en artikel om handicappede Magnus svarede folketingets sundhedsudvalg, ’at der ikke er planer om at ændre principperne for ydelse af genoptræning isoleret set’. Helle Brinck Konbek er en af de brugere, der undrer sig:

»Hvad er det for et ’ikke svar’ fra ministeren? Det ville klæde hende – og øvrige politikere – at forholde sig til det konkrete og ikke altid kun i generelle termer. Hvorfor giver ’The Back to Life Project’ ikke anledning til at ændre noget og anskue det hele på en anden måde?«.

En anden bruger på Facebook, Maiken Spliid Wøhler, følger trop:

»Ellen Trane Nørby. Skræmmende at du som sundhedsminister ikke tænker, at der skal ske ændringer på genoptræningsområdet,« skriver hun.

Mikkel Salling Holmgaard, stifter af 'The Back to Life Project'. Foto: Rasmus Skaftved. Vis mere Mikkel Salling Holmgaard, stifter af 'The Back to Life Project'. Foto: Rasmus Skaftved.

Også Henriette Nørgaard er forarget:

»En falliterklæring at så mange af de danske politikere både kommunale og folketingsvalgte bevidst afskriver et så fantastisk projekt som ’The Back To Life Project’. At de ikke kan få øjnene op for de mange positive resultater, som projektet opnår med deres helt igennem professionelle genoptræningsprojekt, er mig helt uforståeligt. Man kan håbe, at de eller deres nærmeste en dag får brug for genoptræning,« skriver hun.

Ifølge stifteren af ’The Back to Life Project’, der tidligere har haft hjemme i Aalborg Kommune, er systemet endnu ikke klar til den omvæltning, det vil være, at tilbyde ubegrænset genoptræning til borgerne.

»Vi har tilbudt Aalborg Kommune ubegrænset genoptræning til deres borgere til mellem 220-270 kr. i døgnet. Det ville de ikke have, men de vil gerne betale os 725 kr. i timen for at træne markant mindre med deres borgere. Det kan godt undre mig, at vi i dagens Danmark sparer på hospitaler, flygtninge og ældre, alt imens vi skruer priserne unaturligt op på genoptræning og fuldstændigt kalkuleret fra offentlig side leverer mangelfuld hjælp til vores børn og andre medborgere,« sagde han til B.T. i denne uge.