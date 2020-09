På en trappesten på Østerbro tog Mille Sjøgren og hendes mand i 2012 en beslutning. En beslutning, som en verdensomspændende virusepidemi i 2020 ikke får lov at ændre på.

»Jeg bliver ikke frygtsom, fordi verden lukker ned. Men det er da irriterende, fordi man ikke rigtig kan planlægge noget,« siger Mille Sjøgren, eventyrer, freelancer og stifter af Freeliving.

Lige nu planlægger hun og familien eksempelvis at pakke deres campervan og køre til Grækenland i løbet af den næste uge. Og hvis de på grund af restriktioner ikke kan køre gennem Tyskland, så hopper de på et fly.

»Vi ser lige på fredag, om der kommer et nyt pressemøde. Magnus Heunicke har det jo med at lukke ned for ting om fredagen.,« siger hun med henvisning til sundhedsministerens pressemøder. »Og ellers tager vi af sted på søndag,« siger hun.

I løbet af den næste uge kører de i campervanen 'Humle' ud på nye eventyr. Foto: Mille og Kristian Sjøgren Vis mere I løbet af den næste uge kører de i campervanen 'Humle' ud på nye eventyr. Foto: Mille og Kristian Sjøgren

Det er cirka halvanden måned siden, de senest var i udlandet. Og nu vil familien, der ud over Mille tæller hendes mand og to børn på henholdsvis 11 og 13 år, gerne af sted igen.

For godt nok er verden de seneste uger kun blevet mere og mere orange, når man ser overblikket over lande, som Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til.

Og mange danskere indstiller sig derfor på at gå i vinterhi i Danmark. Men ikke familien Sjøgren.

»Min verden ser lidt anderledes ud. Jeg lever ikke i frygt. Det betyder ikke, at vi rejser med hovedet under armen. Men vi har brug for at rejse både professionelt og som familie. Vi bliver inspireret ude i verden og har brug for mødet med andre kulturer,« siger Mille Sjøgren.

I sommer tog familien den lange vandretur rundt om Mount Blanc. Foto: Mille og Kristian Sjøgren Vis mere I sommer tog familien den lange vandretur rundt om Mount Blanc. Foto: Mille og Kristian Sjøgren

Og så vender vi lige tilbage til beslutningen på Østerbro for otte år siden.

Ud over at Mille Sjøgren dengang var mor til to børn på henholdsvis to og fire år, kørte hun også sin freelancebiks som 'voice over'.

Ja, kunne du høre hendes stemme, vil du helt sikkert genkende den fra TV 2, hvor hun præsenterer programmer, eller fra reklamer for SAS, Coca Cola eller Fitness World.

På trappestenen meddelte hendes mand, Kristian, at han også ville gå freelance, så de kunne rejse ud sammen som familie. Og i en hvidvinsbrandert blev de enige om at prøve udlandseventyret af i 10 måneder. I første omgang med base i Spanien.

Mille og hendes mand kan arbejde fra alle steder i verden. Og børnene er vant til digital eller hjemmeundervisning. Foto: Mille og Kristian Sjøgren Vis mere Mille og hendes mand kan arbejde fra alle steder i verden. Og børnene er vant til digital eller hjemmeundervisning. Foto: Mille og Kristian Sjøgren

»Vi fik mere tid, mere sol, mere lys. Og de 10 måneder blev til seks år ude i verden,« siger hun.

I 2018 rejste de jorden rundt. Og nu er de flyttet tilbage til Danmark og har fast base i Humlebæk, hvorfra de rejser nogle måneder om året.

Da verden lukkede ned i foråret, var de på Bali. Mille Sjøgrens første tanke var ikke frygt, men om hvor de nu skulle rejse hen, når skolerne alligevel lukkede.

»Det var først, da vi kom hjem til Danmark, at vi fandt ud af, at de lukkede ned over hele verden,« siger hun.

Gule og orange lande Du kan finde Udenrigsministeriets rejsevejledninger her. De bliver opdateret hver torsdag eftermiddag.



Hvis dit rejsemål er gult, skal du være opmærksom på din personlige sikkerhed og huske at holde dig opdateret. Hvis dit rejsemål er orange, bør du genoverveje, da alle ikke-nødvendige rejser frarådes, eftersom risiciene forbundet med rejser til disse steder er alvorlige. Det betyder samtidig, at du anbefales at gå i 14 dages karantæne efter hjemkomst. Hvis rejsevejledningen for dit rejseland ændres fra gul til orange, imens du opholder dig i landet, opfordres du ikke til at blive hjemme i 14 dage efter hjemkomst, hvis du har været særligt opmærksom på at følge de fem rejseråd. Du opfordres dog til at lade dig teste for covid-19 efter hjemkomst. Hvis du kommer hjem fra en rejse til et land, hvor rejsevejledningen er orange alene grundet indrejserestriktioner, opfordres du heller ikke til at blive hjemme i 14 dage.

Familien har siden holdt fast i ikke at lade sig begrænse af frygt, eller hvad andre måtte mene er rigtigt og forkert.

I sommer, da mange valgte at blive hjemme i Danmark, pakkede de deres campervan og kørte til Frankrig, hvor de vandrede 170 km rundt om bjerget Mount Blanc.

»Vi fik det fedeste eventyr,« siger Mille Sjøgren.

Men kan I ikke få de eventyr herhjemme i Danmark?

»Nej! Det korte svar er nej,« siger hun, men bløder så alligevel sit svar lidt op,

»Det kan man jo selvfølgelig godt, men det kræver noget, hvis der ikke bare skal gå hverdag i den,« siger hun.

Selv har hun forsøgt at tage nogle ting med hjem fra Spanien, blandt andet hendes paddleboard, som sikrer lidt leg og eventyr i hverdagen. Af samme grund har de købt campervanen ‘Humle’, der kan tage dem ud på små afstikkere i weekenden.

»Men skal vi ud og have oplevelser på den store klinge, skal vi altså ud i verden,« siger Mille Sjøgren, der er helt med på, at alle ikke har det på samme måde.

En tur i bølgerne er Milles lille getaway fra hverdagen hjemme i Danmark. Vis mere En tur i bølgerne er Milles lille getaway fra hverdagen hjemme i Danmark.

Men for dem som familie er det vigtigt at komme ud og få udfordret deres holdninger, smagsløg og møde mennesker, der lever på en helt anden måde.

Og der kan mødet med en sønderjyde ikke helt det samme som at støde på en lokal langt inde i Panamas jungle.

»Jeg kender godt den danske kultur. Jeg bliver ikke rigtigt overrasket, når jeg tager til Bornholm og får en sildemad,« siger hun.

Og så er der også noget med vejret.

Eventyr i hverdagen - også herhjemme Det kræver noget, hvis man gerne vil have lidt eventyr ind i sin hverdag uden at rejse ud, mener eventyreren Mille Sjøgren. Det er lettere, når man rejser. Hun har dog alligevel ét råd: »Prøv noget nyt. Stå på skateboard. surfboard eller noget helt tredje, der udfordrer din hjerne eller dit sind. Læs noget andet. Gør noget andet, end du plejer.«

»Det er egentlig ikke fordi, jeg ikke synes, Danmark er et smukt land. Der er bare nogle måneder på året, hvor der ikke er meget udeliv, og hvor man ikke kan foretage sig noget efter klokken tre, fordi det er mørkt, koldt og regner.«

Nu så vi jo i foråret, hvordan rejseaktivitet var med til at sprede smitten mellem lande. Er det ikke egoistisk af jer at insistere på at rejse ud?

»Jeg synes ikke, det er egoistisk. Man kan jo vende den om at spørge: Hvad med alle de stakkels mennesker, der lever af turister? På Bali, ved jeg, er der folk, som er ved at dø af sult,« siger hun.

Mille Sjøgren understreger, at de altid rejser efter de gældende forholdsregler. De forsøger desuden at rejse bæredygtigt og laver hjælpearbejde flere af de steder, de rejser hen.

Q & A: Kan vi godt rejse ud? Direktør i Udenrigsministeriets Borgerservice Erik Brøgger svarer: Der er jo en del lande, som I helt tydeligt fraråder ikke-nødvendige rejser til. Hvis man nu holder sig inden for jeres anbefalinger og de lokale restriktioner, er det så et problem at rejse i en tid med corona? »Hvis man rejser til såkaldte gule lande kan man fint rejse, hvis man ellers følger de rejseråd, vi har lavet: holder afstand, vasker eller spritter hænderne tit, nyser i ærmet, undgår at give hånd, kram og kindkys og er opmærksom på rengøring. Tjek altid de lokale restriktioner på ambassadernes hjemmesider, da der kan være særlige restriktioner, som kun gælder i nogle regioner eller nogle byer.« Er der forskel på, om man rejser en uge eller rejser af sted for at opholde sig i udlandet i måske en måned eller længere? »Hvis vi taler regulær ferie, er det ligemeget, om det er 14 dage eller fire uger. Det, der kan ske, er, at et land går fra at være gul til orange. Det har vi jo desværre set med en del lande den seneste tid. Hvis landet skifter farve, kan du godt gøre ferien færdig, men så opfordrer vi til, at du tager en test, når du kommer hjem, og i øvrigt er ekstra opmærksom på at følge vores rejseråd.« I foråret så vi jo, at verden lige pludselig lukkede helt ned, og I brugte en masse ressourcer på at få folk hjem. Kan vi ende i sådan en situation her til vinter? »Lige nu er der praktisk taget kun åbent til europæiske destinationer, så jeg har svært ved at forestille mig en situation, hvor folk strander fuldstændigt. Der er også generelt langt færre danskere, der i øjeblikket i det hele taget rejser. Samtidig tror jeg, at foråret lærte os, at man aldrig skal sige aldrig. Så jeg vil ikke afvise, at enkelte personer kommer til at strande, fordi et fly bliver aflyst. Men det bliver ikke den store operation, som vi så i foråret.«

»Så nej, jeg synes faktisk overhovedet ikke, det er egoistisk. Det ville være mere egoistisk at lade være. Der er en masse mennesker, som er afhængige af, at vi bruger penge i deres land.«

Derfor skal man selvfølgelig tænke sig om, når man rejser i en tid med corona, understreger hun. Lige nu skulle familien have kørt rundt i en jeep i Botswana og Nambia. Det gør de ikke.

»Der er nogle lande, vi tænker, vi ikke skal være i lige nu,« siger hun.

Til januar var planen, at familien skulle rejse rundt i Australien, New Zealand og Bangladesh. Men de lande har lige nu slet ikke åbnet grænserne.

Mille Sjøgren på en flod i Panama. Foto: Mille og Kristian Sjøgren Vis mere Mille Sjøgren på en flod i Panama. Foto: Mille og Kristian Sjøgren

»Det gør det lidt svært at planlægge, når man for eksempel skal leje huset herhjemme ud og finde en lærer, der kan undervise børnene,« siger hun.

Men på mange måder minder det om den usikkerhed, de er vant til, når de har rejst verden rundt. Planerne ændres hele tiden efter forholdene.

»Og så finder man nogle alternative løsninger. Vi kan jo starte med rejse en måned til Alperne og stå på snowboard, og hvis de så lukker op, kan vi flyve videre derfra,« siger hun.