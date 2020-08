Familie til den 90-årige demente Else Marie Larsen afviste flyttemulighed, kort før TV 2 med skjult kamera afdækkede omsorgssvigt af hende.

Charlotte Ahm, værge for sin 90-årige demente farmor, Else Marie Larsen, der er hovedperson i TV 2’s dokumentar ”Plejehjemmene bag facaden”, har ikke lagt skjul på sin forargelse over forholdene på det omstridte Plejehjemmet Kongsgården i Aarhus.

Alligevel afviste familien en mulighed for at flytte Else Marie Larsen til et andet plejehjem i Aarhus Kommune, kort før TV 2 efter aftale med familien i midten af oktober gik i gang med skjulte optagelser på den 90-åriges stue.

Det fremgår af et notat, som Jyllands-Posten har fået aktindsigt i.

»Familien er ikke længere interesseret i, at (navn overstreget i notat, red.) kommer til en anden bolig, men ønsker blot en velfungerende hverdag på Kongsgården,« hedder det i notatet.

Ifølge Charlotte Ahm havde familien givet samtykke til TV 2’s optagelser for at få afdækket, hvad farmoren blev udsat for. Hun påpeger, at aftalen med TV 2 ikke var årsagen til, at familien droppede videre samtaler om flytning på det tidspunkt.

»Det kan da godt være, at det, at vi havde lavet en aftale med TV 2, spillede ind, fordi vi havde brug for konkrete beviser for at tage kampen op. Men ikke forstået sådan, at vi ofrede min farmor for dette. Vi vidste heller ikke, hvor grimt det var, før vi så optagelserne,« siger hun til Jyllands-Posten.

Optagelserne viser bl.a. den 90-årige kvinde hejst op i en loftlift, hvor hun trods smerter bliver bedt om at lave afføring ned på en ble på sengen. I en anden scene konstaterer personalet, at hun har diarré og trænger til at få skiftet sin ble, men ruller hende alligevel til et halloween-arrangement.

Også i december afviste familien en mulighed for at få flyttet Else Marie Larsen. Ifølge Charlotte Ahm kæmpede familien for at få forbedret forholdene for alle beboerne på plejehjemmet, men efter at have set optagelserne ændrede familien holdning til flytning:

»Da lå det fast for os, at hun skulle væk.«

I slutningen af maj i år flyttede Else Marie Larsen på et nyt plejehjem.

Hos TV 2 understreger Troels Jørgensen, redaktionschef for TV 2 Dokumentar, at tv-stationen ikke har betinget familien, at den ikke måtte flytte Else Marie Larsen før optagelserne.

»Der er på ingen måde indgået en sådan aftale. Vi har både før og efter optagelserne understreget over for familien, at det ene og alene er deres valg, hvad de ønsker, der skal ske i forhold til Else, herunder om de ønskede at gå i gang med en proces om et plejehjemskifte,« skriver han til Jyllands-Posten.

”Plejehjemmene bag facaden” blev sendt den 30. juli 2020 på TV 2, efter at Aarhus Kommune fik ophævet et tidligere nedlagt fogedforbud mod at vise udsendelsen.