I videoen øverst i artikel kan du se med, da B.T. var på besøg hos familien Nielsen, der har sagt ja til at samle deres plastikaffald i en uge.

B.T. UNDERSØGER: Plastik er en af verdenshistoriens vigtigste opfindelser og har på alle led og kanter ændret vores liv. I dag kan vi ikke leve uden, men har vi mistet overblikket?

For hvor meget plastik forbruger vi? Hvor afhængige er vi af det?

De spørgsmål har familien Nielsen sat sig for at undersøge. De næste fem dage skal far, mor og tre børn samle alt det plastikaffald, som de producerer i husstanden.

Familien Nielsen består af Lisbeth, der er journalist, Jens, der er snedker og deres tre børn: Signe på 4 år, Lydia på 2 år og lille Karen på 4 måneder. Vis mere Familien Nielsen består af Lisbeth, der er journalist, Jens, der er snedker og deres tre børn: Signe på 4 år, Lydia på 2 år og lille Karen på 4 måneder.

Emballage, tandbørster, tyggegummi, tandtråd, kondomer, tamponer, sugerør og meget mere.

Mandag mødte B.T. dem i deres hjem på Vesterbro i København sammen med Louise Lerche-Gredal fra den danske miljøorganisation Plastic Change, som skal hjælpe familien på vej.

B.T.-serie Et liv med plastik Plastik er overalt. Det er praktisk og billigt, men det giver også et stort affaldsproblem. For en gennemsnitlig husstand smider ca. 1 kg ud om ugen. Meget af det plastik bliver ikke genanvendt, tonsvis ender i havene, i dyrene, vi spiser, og i naturen omkring os. I en artikelserie sætter B.T. fokus på, hvor meget plastikaffald vi producerer, og hvad det betyder for dig, os og verden omkring os. Følg familien Nielsen, som undersøger deres forbrug af plastik. Kom med på plastikkens rejse fra skraldespand til sorteringsanlæg. Bliv klogere på plastik i din hverdag KILDER: Danmarks Naturfredningsforening

Det tog heller ikke Louise længe at finde de første eksempler på engangsplastik, der efter en kort levetid i familiens køleskab bliver smidt ud.

Mælkekartoner, broccoli og creme fraiche er alt sammen svøbet ind i plastik.

Ifølge plastindustrien bliver 50 procent af alle produkter i EU pakket ind i plast.

Det skyldes, at emballagen holder maden frisk og madspildet mindre. Plastik er nemlig praktisk og billigt, hvorfor det også finder vej til alt fra skønhedsprodukter til elektronik.

Men det betyder samtidig, at en gennemsnitlig husstand i Danmark smider et kilo plastikaffald i skraldespanden om ugen.

Det svarer til mere end en tiendedel af alt affald, som familien producerer.

Hos familien Nielsen vurderer de, at deres plastikaffald vil være under gennemsnittet, når de den næste uge samler det hele sammen.

Hvad sker der med plastikaffaldet? En ny rapport fraviser, at op mod 60 procent af alt plastikaffaldet ender på danske forbrændingsanlæg. Her bliver det til fjernvarme, men når plastik, der er lavet af olie, brænder, skader det klimaet. Selvom vi i Danmark bruger mere og mere plastik, genanvender vi kun en brøkdel af affaldet. En bedre genanvendelse og større fokus på vores forbrug af plastik betyder mindre CO2-udledning, mindre plastikaffald i naturen og i havene. B.T. undersøger de næste dage, hvor vores plastikaffald ender, når vi smider det ud i skraldespande og containere. KILDER: Mckinsey og Innovationsfonden, Danmarks Naturfredningsforening.

Far, Jens, forudser, at de ender med omkring 0,8 kg plastikaffald, mens mor, Lisbeth, forventer et lavere resultat på 0,5 kg.

For lille fire-årige Signe, der er storesøster i børneflokken, er det vigtigste, at affaldet ender det rigtige sted.

»Man må ikke smide plastik i naturen, for hvis en hund spiser det, så dør den,« fortæller hun med en seriøs mime.

Det er ikke kun dyrene og miljøet, som tager skader. Plastik efterladt i naturen udleder nemlig mikroplast, som ender i vores drikkevand og fødevarer.

Du kan følge familien Nielsens plastikforsøg på B.T. fredag den 15.3 og søndag den 17.3.