I videoen øverst i artikel kan du se, hvordan det går B.T.s testfamilie, der har sagt ja til at samle platikaffald i en uge. Det er nu nået halvvejs og har undervejs optaget processen.

Familien Nielsen har nemlig sagt ja til at samle alt deres plastikaffald i en stor papkasse for at undersøge, hvor meget engangsplastik de egentlig forbruger.

For det syntetiske materiale gik hurtigt hen og blev en af verdenshistoriens vigtigste opfindelser. Den har ændret den måde, vi lever vores liv på.

Så spørgsmålet er, om det har taget overhånd? Og har vi mistet både kontrol og overblik?

Hvad sker der med plastikaffaldet? En ny rapport fraviser, at op mod 60 procent af alt plastikaffaldet ender på danske forbrændingsanlæg. Her bliver det til fjernvarme, men når plastik, der er lavet af olie, brænder, skader det klimaet. Selvom vi i Danmark bruger mere og mere plastik, genanvender vi kun en brøkdel af affaldet. En bedre genanvendelse og større fokus på vores forbrug af plastik betyder mindre CO2-udledning, mindre plastikaffald i naturen og i havene. B.T. undersøger de næste dage, hvor vores plastikaffald ender, når vi smider det ud i skraldespande og containere.

I lejligheden på Vesterbro i København bor Lisbeth og Jens med deres tre piger på fire år, to år og fire måneder, der alle, pånær lille Karen, somendnu hverken kan gå eller tale, deltager aktivt i projektet.

Den store flyttekasse, som familien har stående på deres køkkengulv, er allerede godt fyldt op med en masse forskellig plastik. Men mest af alt er der plastikemballage, som de har fået med hjem, når de har handlet ind til køleskab og køkkenskabe.

Før projektet blev igangsat, gættede familien på, hvor meget plastikaffald de kommer til at samle på en uge:

Far Jens forudser, at de ender med omkring 0,8 kg plastikaffald, mens mor, Lisbeth, forventer et lavere resultat på 0,5 kg.

De B.T. spurgte de to piger på fire og to år, hvor meget de troede, de ville samle, strakte de armene så langt de kunne ud til begge sider.

»Så meget, tror jeg,« sagde de begge.

