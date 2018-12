De efterladte til 24-årige Louisa Vesterager Jespersen, der blev myrdet på barbarisk vis i Marokko, tog onsdag formiddag til Rådhuspladsen i hjertet af København for at mindes deres datter, barnebarn og søster.

»Jeg vil gøre det sidste, jeg kan for Louisa, for at sige ordentlig farvel,« siger moren til Louisa, Helle Jespersen, der er tydeligt berørt.

B.T. møder familien på Rådhuspladsen. De har taget turen fra Grindsted i Sydjylland til København for at lægge blomster og hilsner til Louisa.

Mens glade folk suser forbi på den juletravle rådhusplads, står familien med tomme blikke og blanke øjne og lader sorgen få frit løb.

»Farvel, min skat,« siger Louisa Vesterager Jespersens bedstemor, mens hun kigger på sin hilsen med våde øjne.

Hun kysser det udprintede fotografi af Louisa, inden hun sætter det fast med tape på cellofanet omkring den medbragte blomsterbuket fra familien.

Som de står der i midten af København, er det 10 dage siden, at familiens verden på et splitsekund brast, og de fik overbragt beskeden om, at deres elskede Louisa var blevet dræbt i Atlasbjergene i Marokko under en rejse med hendes norske veninde.

»Der går et savn igennem kroppen lige nu,« siger Helle Jespersen stille.

»Og et had til dem, der har gjort det,« tilføjer bedstemoren til Louisa.

Siden drabene er 18 personer blevet anholdt. De seneste fem blev anholdt juleaften i sagen, der af de marokkanske myndigheder bliver betragtet som terror.

Familien undrer sig over, hvorfor der ikke er blevet holdt en mindehøjtidelighed for Louisa og hendes 28-årige norske veninde Maren Ueland, der også mistede livet.

Derfor har de selv haft behov for at gøre noget.

»Jeg håber, der er nogen, der gør noget ud af, at det bliver holdt mindehøjtidelighed for pigerne,« siger Helle Jespersen, der havde spurgt politiet til råds om, hvor de kunne lægge blomster henne, hvor det ville blive set.

Politiet foreslog Rådhuspladsen.

»Den måde, hun er død på, gør, at sorgen er endnu større. Så har jeg brug for, at andre støtter op om det,« siger Helle Jespersen, der er klar til at tage turen til København igen, hvis der vil blive holdt en mindehøjtidelighed.

Moren har svært ved at forstå, hvorfor der tidligere er blevet afholdt mindehøjtidelighed efter terror i Danmark, når der ikke er blevet afholdt noget for Louisa. Hun henviser til mindehøjtidelighed og fredsdemonstration efter terrorangrebet på Krudttønden i København, der blev arrangeret af samtlige partier i Københavns Borgerrepræsentation. Hun ønsker, at noget lignende bliver afholdt.

»Jeg håber, det giver respons at tage helt herover,« siger Helle Jespersen.

Det er uvist, hvornår Louisa Vesterager Jespersen skal begraves. Indtil videre ligger hun på Rigshospitalet, hvor moren har taget afsked med hende.

»Jeg var inde og lægge blomster, hvor Louisa ligger på Rigshospitalet, for at sige farvel. Det var jeg glad for, at jeg gjorde,« siger Helle Jespersen.

