Tårerne løb ned ad kinderne midt i et virvar af glade danskere med rullekufferter på vej på sommerferie.

For Frederik og Renée var virkeligheden en helt anden. De sidste to uger havde været én lang afsked med familie og venner. Og tirsdag morgen var det så tid til det allersidste farvel i Billund Lufthavn.

Frederik Klokkerholms kone, Renée Klokkerholm, er blevet udvist til Trinidad på grund af en simpel misforståelse om datoen for, hvornår en sprogtest i dansk skulle være bestået.

Og nu er hele familiens tilværelse blevet revet op med roden.

Frederik Klokkerholm, Renee Klokkerholm og deres datter Cataleya Klokkerholm skal forladte Danmark på grund af en fodfejl i forhold til Renees danskprøve. Til BTSOLO Foto: Bo Amstrup Vis mere Frederik Klokkerholm, Renee Klokkerholm og deres datter Cataleya Klokkerholm skal forladte Danmark på grund af en fodfejl i forhold til Renees danskprøve. Til BTSOLO Foto: Bo Amstrup

»Vi er mest bare kede af det. Det rykker mere ved mennesker, end folk går og tror. Vi ved ikke, hvornår vi ser folk herhjemme igen. Så det er det, der er svært ved det.«

Sådan lyder det fra Frederik Klokkerholm, da B.T. fanger ham over telefonen tirsdag morgen, mens han sidder og spiser morgenmad i Frankfurt Lufthavn med sin 26-årige kone Renée og deres toårige datter, Cataleya.

»Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for ikke at splittes op. Det er ligesom vores mål. Men hvis Danmark ikke vil tage imod Renée, så vil jeg ikke lægge mine skattekroner i Danmark, og så finder vi et andet land at bo i,« siger Frederik Klokkerholm, der har barselsorlov fra sit pædagogjob i Danmark.

Det næste fly, familien sætter sig på, går mod den sydamerikanske ø Trinidad, hvor Frederik og Renée Klokkerholm sammen med deres datter nu skal forsøge at finde et midlertidigt fodfæste, mens de starter forfra med ansøgningsprocessen for ophold i Danmark.

De må nemlig kun søge, når de befinder sig uden for landets grænser. Og det er altså en proces, der tager mindst 10 måneder.

Frederik Klokkerholm og datteren er på papiret begge bosiddende i Danmark, så de må kun opholde sig 90 dage i Trinidad, hvis de ikke når at få opholdstilladelse inden.

»Der er mulighed for, at vores familie skal splittes op der. Opholdstilladelse kan man ikke søge hjemmefra. Det er sådan set lige meget, om vi er i Danmark eller i Trinidad - det er usikkerhed og uvished, der fylder alt hele tiden. Det er fandeme ikke særligt sjovt. Vi har lidt et liv på pause,« siger Frederik Klokkerholm.

Han føler ikke, de bliver set på som mennesker. Hans kone, Renée Klokkerholm, har aldrig modtaget en krone fra det offentlige, hun taler flydende dansk og bestod også danskprøven med bravur.

Dog i anden omgang, da hun i første omgang lå syg i forbindelse med sin graviditet, hvor hun kastede op og blødte hver dag. Og det var åbenbart for sent ifølge Udlændingestyrelsen.

»Grunden til, vi har lavet prøver og tests, er fordi vi gerne vil have, at folk skal kunne snakke dansk. Når de så kan det, kan jeg ikke forstå, vi smider dem ud. Det handler ikke om, hvad du kan eller vil; det handler om at få så mange udlændinge ud af Danmark som muligt.«

»Vi føler os som dyr i bås, der bliver kastet rundt med. ‘Nu skal I lige derover’. Og de dyr har selvfølgelig ikke indflydelse på eget liv. Det er langt fra, hvem jeg er, og de rammer, jeg er opvokset under i Danmark,« siger Frederik Klokkerholm

Familien, der har opsagt lejlighed og dagplejeplads, vil kæmpe for at genoptage livet i det danske.

Men ikke for enhver pris.

»Hvis vi ikke bliver behandlet bedre, så gider vi ikke blive ved med at kæmpe. Så slår vi os ned et sted i Europa, eller i hvert fald i et land, hvor vi føler os mere velkomne, end vi gør her.«