Line og Kennet Harbo Sørensen var på vej hjem fra en dejlig ferie sammen med deres to drenge, Oliver og Lukas, da det skete.

Midt på den tyske Autobahn. Uden mulighed for at slippe væk.

Da parret i mandags kørte i deres Skoda syd for München, begyndte det at regne. Men det var blot et lille forvarsel om det uvejr, der ventede.

»Vi var begge to bange i situationen, og Kennet fortalte mig senere, at han gennemtænkte det værste scenarie, hvor børnene blev nødt til at komme om i bagagerummet med puder over sig som beskyttelse,« siger Line Harbo Sørensen til Randers Amtsavis om det vilde vejrfænomen, familien blev fanget i.

Regnen slog over i hagl. Haglene blev større. Og større.

Og større.

Familien fra Stevnstrup vest for Randers var havnet i en voldsom haglstorm. Ja, så voldsom, at der lød et kraftigt 'klunk', hver gang hagl på størrelse med bordtennisbolde ramte bilen.

Trafikken gik helt i stå, og ingen kunne slippe væk fra det voldsomme uvejr. Fra bilen kunne familien Harbo Sørensen se motorcyklister kaste deres køretøjer fra sig og søge ly for de store isklumper i den nærmeste bil.

Familien Harbo Sørensen fik sig noget af en overraskelse på vej hjem fra en ferie i Italien. Foto: Privatfoto Vis mere Familien Harbo Sørensen fik sig noget af en overraskelse på vej hjem fra en ferie i Italien. Foto: Privatfoto

Heldigvis kom de fire danskere ikke noget til.

Men efter at haglstormen var drevet over, kunne Line og Kennet Harbo Sørensen konstatere, at både Skodaen og deres nye campingvogn havde fået en hård medfart.

Bilen havde fået mere end 1.000 buler. Der var også flere stenslag efter haglene. Skaderne dækkes dog af parrets forsikring.

Haglstormen ramte det sydlige Tyskland efter en periode, hvor voldsomme regnskyl har ført til store oversvømmelser, som har kostet adskillige menneskeliv i det vestlige Tyskland og Belgien.