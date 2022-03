Midt- og Vestjyllands Politi efterlyser nu 60-årige Jørgen.

Det gør politikredsen på Twitter, da familien er bekymret.

Jørgen Verner Rasmussen forlod sin bopæl tidligere i dag og har kørt sin bil til Skanderborg. Siden har ingen hørt fra ham.

Både to politikredse og brandvæsnet er til stede omkring Strandparken i Skanderborg for at lede efter Jørgen Verner Rasmussen.

Politiet leder efter Jørgen ved Strandparken i Skanderborg. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Politiet leder efter Jørgen ved Strandparken i Skanderborg. Foto: Presse-fotos.dk

Det bekræfter både Østjyllands Brandvæsen og Sydøstjyllands Politi over for B.T.

»Vi har fundet Jørgens bil i Skanderborg. Derfor søger vi efter ham omkring vådområderne, da vi ikke mener, at han er i stand til at klare sig selv,« forklarer vagtchefen ved Sydøstjyllands Politi, Jørn Bystrup.

Jørgen Verner Rasmussens bil er fundet i Sydøstjyllands Politikreds, men det er Midt- og Vestjyllands Politi, der kender til sagens detaljer.

»Vi er i tæt samarbejde med Midt- og Vestjyllands Politi,« forklarer vagtchefen fra nabokredsen.

Hvis man har set Jørgen efter klokken 13.30 tirsdag, bedes man ringe til politiet på telefon 114.

B.T. følger sagen.