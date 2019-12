Det var et stort chok, da familien Hansen opdagede det blødende skudsår i deres familiekats mave.

Katten, Mathilde, var blevet skudt med et luftgevær på en af sine gåture i familiens hjemby, Ølstykke. Eftersigende af en person, der godt ved, hvordan man skal skyde et dyr.

Det var Frederik Hansens hustru, Camilla, der opdagede, at der var noget ved familiens kat, der ikke var rigtigt:

»Mathilde sidder i stuen og kan ikke røre sig. Hun skriger, da Camilla går over til hende, og vi kan ikke få hende ind i en transportkasse og til dyrlæge. Vi ringer i stedet til en dyrlæge, som kommer et par timer efter og giver katten en bedøvende sprøjte,« fortæller Frederik Hansen til Sjællandske.

Da dyrlægen undersøger katten nærmere, opdager hun skudsåret og kan konstatere, at katten både har en punkteret lunge og indre blødninger.

Mathilde, som familien Hansen har haft i 12 år, blev senere samme dag aflivet.

Frederik Hansen forklarer, at røntgenbilleder af familiekatten hverken viser, at noget skulle være brækket, eller at den skulle være syg.

Tværtimod er det tydeligt at se, at der sidder et hagl i Mathildes mave.

På Store Havelse Dyreklinik, hvor der blev foretaget yderligere undersøgelser af katten, forklarer dyrlægen, Henrik Bang Jørgensen, at Mathilde bestemt ikke er blevet skudt ved et uheld.

Katten er, ifølge ham, blevet skudt af en person, som ved, hvordan man skal skyde et dyr. Han påpeger, at katten er blevet ramt lige ved skulderen, og at hvis Mathilde var blevet skudt med en riffel med større kaliber og ikke et luftgevær, så havde hun været død af skuddet.

Frederik Hansen tyer til det, som mange gør i 2019. Han laver et opslag på Facebook i en lokal Ølsted-gruppe. Her efterlyser han den person, der har skudt Mathilde.

Det skal du gøre, hvis et dyr trænger ind på din grund Indtil 2014 var det lovligt at aflive husdyr, hvis de strejfede på ens grund. I dag er det dog kun tilladt at aflive husdyr, der strejfer på ens grund, hvis de angriber andre dyr, mennesker eller ejendom. Ejere af katte, husdyr, løsslupne pelsdyr, tamkaniner og fjerkræ har pligt til at holde deres dyr på egen grund. Hvis dyrene færdes på andres grunde og er til væsentlig gene, kan ejeren af dyrene straffes med en bøde. Væsentlig gene kan fx være, hvis dyret er aggressivt, trænger ind i boligen eller skader ejendom. Hvis en kat, tamkanin eller et af de andre dyr strejfer rundt på din grund, må man fjerne dyret på en ”hensigtsmæssig måde”, fx ved at jage det væk eller forsøge at indfange det. Dyret ikke må opleve unødvendig smerte eller lidelse. Hvis man fanger dyret, skal man hurtigst muligt, og senest inden for 24 timer, kontakte ejeren. Hvis det ikke vides, hvem dyret tilhører, skal man kontakte politiet. Her er det ens pligt at fodre og passe dyret forsvarligt. Kilde: Bolius

Men selvom opslaget vakte stor forargelse, slettede han det igen, da en masse lokale begyndte at skrive i kommentarsporet, at de mente, det er tilladt skyde en kat, hvis den går ind på ens grund.

Det er det dog ikke længere. Indtil 2014 måtte man rigtigt nok aflive et dyr, hvis det strejfede rundt i ens have eksempelvis.

Dog skrev en kvinde i kommentarsporet, at hun mente, at hendes kat var blevet skudt i sommer, mens en anden skrev, at hendes kat var blevet forgiftet i efteråret. Begge tilfælde i Ølstykke.

Henrik Bang Jørgensen fortæller til Sjællandske, at det sker engang i mellem, at folk afliver andres kæledyr. I Ølstykke, fortæller han, er der cirka ét tilfælde om året.