»Hvad ville du gøre, hvis du vandt millioner i Lotto?«

Det er et spørgsmål, som de fleste nok har skænket en tanke. Drømmen om rigdom har mange, men få udlever den.

En af dem er en familiefar i 50'erne, som i november sidste år vandt godt og vel 19 millioner kroner i EuroJackpot fra en kupon, som han havde købt under en ferie i Rønnede.

Nu fortæller han, hvad han på knap et halvt år har brugt nogle af millionerne på.

Alt fra et stort hus, en minibus til 330 skoletasker og 30 cykler.

- Det første vi gjorde var at købe et hus på 450 kvm. Du ved med alle de børn vi har, er vi nødt til at have noget plads, siger han med et grin - og min kone har da også shoppet lidt. Men jeg har faktisk ikke købt andet end bilen til mig selv. Og vores børn skal ikke blive nogle forkælede unger, så de har ikke fået meget mere end de plejer,« fortæller han til Sjællandske Medier.

Udover hus, bil og tøj måtte manden og hans kone også forevige vinderdatoen med en tatovering på kroppen.

At familien pludselig er blevet millionærer, falder dog ikke kun dem selv til gode. Tværtimod.

Mandens kone er af cambodjansk afstamning, hvorfor de altid har støttet hendes familie, der bor langt fra Danmark, økonomisk.

I konens hjemland støtter de nu en skole, hvor børnene har fået 330 pakker med skoletasker, penalhuse og blyanter. Derudover har de også købt cykler til 30 børn, som går flere timer til og fra skole, da de bor langt væk.

For den nyudklækkede millionær er det livsbekræftende at se glæden hos børnene, som får et skub på vejen mod uddannelse og en bedre fremtid.

Til Sjællandske Medier fortæller han videre, at millionerne har ændret familiens liv. Men pengene har også givet ham mulighed for at involvere sig i velgørende projekter, som han langt fra er færdig med.