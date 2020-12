Forleden dag sad Ergin, hans kone Cecilie og deres to døtre og talte over aftensmaden.

Snakken gik på gaver, og at de to piger på seks og syv er heldige at være i en familie, hvor man har råd til fine julegaver.

Men så sagde de to døtre noget, som satte tankerne i gang hos Ergin.

»Hvis nogen bare gad hjælpe de børn, der ikke kan få julegaver.«

Dagen efter stod den 38-årige frisør i den lokale legetøjsbutik i Kerteminde og sagde:

»Hej. Jeg har det her beløb, som jeg gerne vil have, at I laver en masse gaver for. I skal pakke dem ind, og de skal være til børn i alderen 2 til 12 år.«

Ergin vil ikke ud med, hvilket beløb han selv brugte, men da han kom tilbage senere på dagen for at skulle betale, fortalte de ansatte i legetøjsbutikken ham, at de havde valgt at spytte 2.000 kroner i puljen, og at det var blevet til 38 gaver.

Da han kom hjem med de mange gaver, var det tid til næste step:

Finde nogle børn, der ville få glæde af julegaverne.

De to døtre foran det store juletræ med gaverne under. Foto: Privatfoto Vis mere De to døtre foran det store juletræ med gaverne under. Foto: Privatfoto

Derfor satte han sig for at lave et opslag på sin Facebook-profil.

'Er du en af de forældre, der er blevet ramt ekstra hårdt af corona og nedtur, vil jeg og min familie gerne glæde nogle børn i Kerteminde. Vi vil i år være julemandens hjælper og deler gaver ud til børn (piger/drenge) i alderen 2-12 år, der trænger til lidt juleglæde,' skrev han.

Herefter skrev Ergin sin adresse, og at familierne kunne hente gaverne 22. december fra klokken 10 til 12.

Opslaget blev delt næsten 100 gange og liket mange flere gange, så tirsdag stod de klar i hjemmet.

Ergin havde sat gaverne frem, og de to døtre var fulde af forventninger.

Men de blev bestemt ikke indfriet.

Der kom nemlig ikke nogen. Ikke én.

»Det var pokkers, tænkte jeg. Har jeg gjort noget galt? Men det var værre med mine piger. De var grædefærdige og så skuffede,« fortæller Ergin.

Ergins to døtre med nogle af de mange gaver. Vis mere Ergins to døtre med nogle af de mange gaver.

Heldigvis fik han hjælp fra en uventet side.

Århus Stiftstidende havde nemlig fået nys om Ergins opslag, så de ringede til ham og fandt ud af, at ingen havde valgt at tage imod gaveregnen.

Det endte artiklen med at handle om, og så gik det stærkt.

»Pludselig skrev der så mange til mig, og jeg gik først i seng klokken 2, fordi jeg måtte sidde og skrive til en masse, at der ikke var flere gaver. Alle 38 er nemlig afsat,« fortæller Ergin.

Derfor er alle gaver nu blevet sat til side til de forskellige familier, der i stedet kommer i dag 23. december fra klokken 10 til 12.

»Børnene er helt oppe at køre. De er så glade og glæder sig til at tage imod alle dem, der kommer forbi,« fortæller han.

Og Ergin har haft travlt her til morgen.

Han blev nemlig også kontaktet af den lokale bagermester, der kunne fortælle, at han gerne ville donere klejner til alle de familier, der kommer forbi og henter gaverne.

Ergin og døtrene foran mange af gaverne. Vis mere Ergin og døtrene foran mange af gaverne.

Så nu er familien fra Kerteminde klar.

»Jeg ved, der er mange, der ikke har råd til gaver, og hvis jeg bare kan fange én af dem, så vil det gøre min jul endnu bedre,« siger Ergin og fortsætter:

»Og ellers så er glæden i mine børns øjne nok for mig.«