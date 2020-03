Landets mere end 650.000 skoleelever er blevet sendt hjem fra skole. Og til nogen elevers store fortrydelse, så er der ikke tale om en slags force majeure-ferie, som er fremprovokeret af klodens splinternye pandemi.

Som hjemsendt journalist på B.T., så skal jeg arbejde hjemmefra. Jeg skal samtidigt opretholde en vis disciplin herhjemme, så mine to ældste sønner, Marius på 12 år og Sebastian på seks år, får lavet det skolearbejde, som dukker op på skolernes i forvejen upopulære intranet.

Jeg har også Storm på to år, som skal holdes beskæftiget.

Hvis der skal udføres et minimum af skolearbejde, så kan jeg anbefale en relativ stram tidsplan og en arbejdsplan, der er gennemgået i detaljer med børnene, inden dagen begynder. Ellers bliver det ikke til det helt store med skoleopgaverne.

Marius på 12 år har sin første hjemmeskoledag. Det er ikke så nemt, som man skulle tro.

Vi har valgt at gøre det på den måde, at skolen for de to ældste starter klokken 9. Så kigger vi lige på, hvad der skal arbejdes med, og hvilke lektier de skal være færdige med i løbet af dagen. Og så ellers i gang.

Sådan fortsætter vi til kl. 11, hvor der er frikvarter og frokost indtil 12.30. Mellem 12.30 og 14.30 er der igen skolearbejde. Nu med de opgaver, som lærerne i dansk, matematik, tysk, historie m.m. har skrevet skal være færdige, efter alt dette coronahalløj er overstået – altså på den lidt længere bane.

Det er min erfaring efter denne første dag på hjemmekontoret (og 12 år som forælder), at de kedelige pligtopgaver skal være defineret ganske præcist. Ellers forfalder drengene til YouTube og iPad'en.

»Det er meget sjovt at være hjemme fra skole, da der er mere tid til computerspil og den slags,« forklarer Marius, min 12-årige søn, en anelse ildevarslende, og fortsætter:

Sebastian på seks år snupper en pause fra lektierne. Han savner sine venner i skolen

»Det er nemmere at lave lektier i skolen, fordi der er det efter et skema, der sidder andre børn og laver det samme, og man laver en ting ad gangen. Her har vi fået en masse opgaver i hovedet, og så må jeg selv organisere det,« siger han.

Ja, det strammer vi så yderligere op på i morgen.

»Det er også ærgerligt, at jeg ikke kan se mine kammerater. Heldigvis kan jeg jo ringe til dem,« siger Marius.

Seksårige Sebastian savner også sine kammerater meget. Derfor løber han lidt sur i opgaverne, som han ellers holder meget af. I morgen tager vi opgaverne lidt ad gangen, så han ikke går ned med flaget over dem.

B.T.s journalist Peter Astrup arbejder hjemmefra og skal samtidigt få sine børn til at lave de lektier, som skolen sender ud på skoleintra. Det er ikke en pærelet opgave.

Kort og godt, så er mine råd efter første dag i den sorte hjemmeskole:

Lav en stram tidsplan og en fast aftale med dine børn om, hvad de skal lave og nå.

Start i det små. Det er en ny oplevelse for dem at skulle være i skole derhjemme, hvor spillekonsoller, Lego og alverdens andre fristelser lurer over det hele.

Sørg for, at børnene kommer udenfor midt på dagen og samler kræfter.

Fortvivl ikke over, at alt ikke forløber helt glat. Det er det muliges kunst.