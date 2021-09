Jonas Harder Okkerholms stemme knækker, når han skal fortælle, hvad der er på spil for ham.

I 37 år har han boet ved Vestergade i Særslev midt mellem Odense og Bogense. En vej, han i mange år har ment er livsfarlig.

»Jeg frygter, hvad det næste bliver. Hvornår der er nogen, der bliver ramt og ikke er så heldige at slippe med livet i behold,« siger familiefaren med en stemme, der skælver.

Noget, han også mente før tirsdag 31. august, hvor naboens pige blev kørt ned og hårdt kvæstet. En sag som B.T. Odense tidligere har skrevet om.

Hun var på vej til skole, da en bil ramte hende og trak hende 40 meter længere ned af vejen. En tragisk ulykke, som bare er én ud af en lang række, Jonas Harder Okkerholm har hørt om i sin levetid.

»Jeg bliver provokeret af, at man ikke kan finde en løsning på det her problem. At der ikke er nogen hjælp at hente,« siger familiefaren.

Hans kone, Sabrina Okkerholm, er en af dem, der har oplevet præcis, hvor farlig vejen er.

»Jeg har i årevis ringet til kommunen og bedt dem om at gøre noget ved problemet, men de forklarer, at de har begrænsede midler,« siger Jonas Harder Okkerholm.

Jonas Okkerholms kone Sabrina har også været involveret i en ulykke på deres vej. Foto: Foto: Privat Vis mere Jonas Okkerholms kone Sabrina har også været involveret i en ulykke på deres vej. Foto: Foto: Privat

Hans kone bakkede ud af deres indkørsel en dag, hvor en bil kørte lige op bag i familiens køretøj.

Heldigvis slap Jonas Harder Okkerholms kone med ømhed i kroppen og en bil, hvis bagende skulle gennemgå omfattende reparationer.

Problemet på vejen er ifølge Jonas Harder Okkerholm dels, at folk kører for stærkt og dels, at bilisterne ikke er opmærksomme nok.

»Vores fire børn er ni, 11 og 12 år gamle, og selvom de alle er opmærksomme i trafikken, så går vi alligevel sammen med dem, hvis de skal over vejen, hvor min svigermor bor,« siger Jonas Harder Okkerholm.

Han fortæller videre, at familiens dyr sågar har været ofre for den farlige trafik.

Mila Dahl Davidsen (t.h.) med sin lillesøster Daniella (øverst i billedet) og sin mor Lana (t.v.) Daniella Davidsen blev påkørt 31. august og pådrog sig alvorlige kvæstelser, men er uden for livsfare oplyser familien. Vis mere Mila Dahl Davidsen (t.h.) med sin lillesøster Daniella (øverst i billedet) og sin mor Lana (t.v.) Daniella Davidsen blev påkørt 31. august og pådrog sig alvorlige kvæstelser, men er uden for livsfare oplyser familien.

Et par af deres heste var brudt ud af folden, og en af dem blev ramt af en bilist, som bragte den 50 meter ned ad vejen. Hesten overlevede ikke sammenstødet.

»Man lavede ikke en egentlig undersøgelse, men betjentene på stedet sagde, at han helt sikkert havde kørt for stærkt.«

Jonas Harder Okkerholm håber, at kommunen enten vil sætte ind ved at lave et fortov, nogle bump ude i hans ende af byen og indsnævringer, som vil afkræve bilisternes opmærksomhed.

Han ved dog også godt, at der er et begrænset rådighedsbeløb.

»Det kan bare ikke passe, at vi hele tiden skal gå og tale om held. Det skal ikke være held, der afgør det.«

Han har ringet til kommunen flere gange, efter naboens pige blev kørt ned. Lørdag var der så en repræsentant ude for at lytte til Jonas Harder Okkerholms problemer.

»Jeg oplevede bare, at han blev ved med at fortælle om en cykelsti, de vil lave fra Søndersø, men som jeg sagde, så var det jo ikke lige det, det handler om,« slår Jonas Harder Okkerholm fast.

Bilulykken, hvor nabopigen Daniella blev ramt, efterforskes stadig af politiet, så man ved endnu ikke, om bilisten kørte for stærkt, oplyser politiet mandag.

B.T. Odense har været i kontakt med Nordfyns Kommune, som, indtil undersøgelsen er overstået, ikke har nogen kommentarer.