Lange ventetider optrapper konflikten mellem parterne i børnesager, forklarer formand for familieadvokater.

- Det er meget slemt.

Sådan beskriver formanden for Danske Familieadvokater, Anne Broksø, sagsbehandlingen i Familieretshuset.

Her skal forældre, der er gået fra hinanden og er i konflikt om fælles børn, vente op mod 14 uger på at få et møde.

Da Familieretshuset blev oprettet i april, var det ellers med en intention om at nedbringe de lange sagsbehandlingstider i Statsforvaltningen. Hensigten var en ventetid på maksimalt ti dage.

Men det modsatte er sket, forklarer Anne Broksø.

- Sagsbehandlingen er uden tvivl blevet længere. Det kan jeg påvise, og det ved de også godt i Familieretshuset, siger hun.

En kontorchef fra Familieretshuset har over for Jyllands-Posten forklaret, at de lange ventetider er en "overgangsproblematik", som skyldes nye opgaver og arbejdsgange.

Anne Broksø var fredag til møde med direktørerne i Familieretshuset for at tale om problematikken, fordi hun sammen med sine klienter er ved at miste tålmodigheden.

- Ja, vi havde indstillet os på, at der ville være en periode, hvor det (Familieretshuset, red.) skulle finde sine ben at stå på. Men vi havde ikke forestillet os, at det skulle være så vanskelig en proces med så lange ventetider. Det er meget slemt.

- Du kan også prøve at ringe derind, og så vil du nok blive sat i kø som nummer 80, siger hun.

Anne Broksø har af Familieretshusets ledere fået at vide, at man håber at kunne leve op til hensigten om ti dages ventetid til efteråret.

Indtil da må hendes medlemmer og deres klienter væbne sig med tålmodighed.

- Det er rigtig mange mennesker og især børn, som det vil gå ud over i den periode.

Anne Broksø mener, at den lange ventetid er med til at optrappe konflikten i mange familiesager.

- Far og mor står ofte i hver sin ende og hiver i barnet, der bliver hentet tidligere og tidligere i daginstitution. Så den lange ventetid har alvorlige konsekvenser, og det er også derfor, at man har indført fristen på ti dage, siger hun.

