Karina Mundeling og hendes familie skulle om seks uger have siddet i en skilift i Østrig.

Men nye regler har nu ført til, at de har været nødsaget til at aflyse deres skiferie for anden gang.

Lørdag kom det nemlig frem, at de østrigske myndigheder har strammet op for indrejsereglerne, som giver problemer for de danskere, der for nylig har været smittet med coronavirus.

Det er nemlig ikke længere muligt at fremvise en lægeerklæring, der beviser tidligere smitte. Nu skal man kunne fremvise et boosterstik samt en negativ pcr-test, der maksimalt er 48 timer gammel for at undgå ti dages karantæne.

Foto: Privat Vis mere Foto: Privat

Og det går udover familien Mundeling. For familien har været ramt af corona i starten af januar, og derfor bliver det svært at kunne fremvise en negativ pcr-test, da der kan gå op til tre måneder, før man tester negativ igen.

»Jeg synes, det er en ærgerlig situation, og det virker helt hovedløst. Det må da være tryggere at få dem ind, der for nylig har været smittet, i forhold til dem, der ikke har,« fortæller hun.

Samtidig fylder hendes søn 15 år inden afrejse, og det betyder, at han også skal kunne vise dokumentation for tredje vaccinestik. Men da Danmark ikke tilbyder boosterstik til unge under 18 år, sætter det også en stopklods for rejsen.

Familien har derfor været tvunget til at aflyse deres rejse, men står nu i den situation, at rejsebureauet Danski, som de har booket en pakkerejse gennem, kun vil tilbagebetale 50 procent af deres beløb.

Foto: Privat Vis mere Foto: Privat

»Det er vi på ingen måder tilfreds med. Vi er jo ikke selv skyld i den her situation,« slår hun fast og fortsætter:

»Jeg synes jo, vi skal have dækket vores penge. Vi har smidt 30.000 i det her, hvor vi har lejet ski og det hele. Vi valgte at tage et rejsebureau og en pakkerejse, fordi vi tænkte, at det nok var det sikreste i de her coronatider.«

Men fordi familien ikke har tegnet en afbestillingsforsikring gennem Danski, så er det ikke muligt at få dækket det fulde beløb.

»Så er annullering af rejsen på almindelige gældende vilkår, som man kan se i vores rejsebetingelser, 50 procent af rejsens pris. Det er de almindelige vilkår, der i sidste ende gælder, da vi stadig sender alle vores fly, busser og tog afsted og heller ikke kan afbestille uden gebyr hos vores hotelpartnere,« fortæller bureauchef Martin Aadal Nielsen fra rejsebureauet Skinetworks, der blandt andet driver Danski.

Han anerkender frustrationerne og håber, at Danmark fra 31. januar kommer væk fra listen over lande, der har særligt stramme regler på grund af udbredelsen af omikron.

»Eller til en start, at myndighederne på tværs af Europa kan finde enighed om at rydde op i regler som denne, der helt logisk ikke giver mening,« fortæller han.

Karina Mundeling fortæller, at de har en afbestillingsforsikring gennem SOS International, men at meldingen her lyder, at det er rejsebureauets ansvar.

»Det er jo frustrerende, at det skal være så besværligt, og at man ikke ved, hvilket ben man skal stå på, og hvilke regler, der gælder« fortæller hun.

Ifølge Forbrugerrådet Tænk er der mange forbehold at tage, og derfor kan de ikke gå ind i den konkrete sag. Men ifølge chefkonsulent Vagn Jelsø, er det rejsebureauerne, der er forpligtet til at betale.

»Det er desværre noget, vi ser rigtig mange blive ramt af, hvor ændrede restriktioner gør det umuligt at gennemføre en rejse, som de ville kunne, da de bookede rejsen. Og i den situation mener vi, at det er rejsebureauet, der skal dække det, og at man har ret til at få alle sine penge tilbage,« fortæller han.

B.T. har forsøgt at få en SOS International, men det har ikke været muligt.