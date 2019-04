William på syv år har pga. en immundefekt ofte svært ved at trække vejret ordentlig. Men fremover vil han formentlig være mindre besværet, når familien på fem flytter til bedre betingelser i USA.

»Lægerne har anbefalet os at flytte til et andet land,« siger 33-årige Helle Helene Bitsch, mor til William.

Foran familiens hus i Ikast i Midtjylland står derfor nu et ’Til-salg’-skilt. Beslutningen om at sælge huset har ellers ikke været nem.

»Trygheden i Danmark betyder meget,« siger moderen, der er tæt knyttet til venner og familie.

William har svært ved at trække vejret i det kolde klima i Danmark. Derfor har familien besluttet at flytte til Florida i USA. Foto: Mikkel Berg Pedersen Vis mere William har svært ved at trække vejret i det kolde klima i Danmark. Derfor har familien besluttet at flytte til Florida i USA. Foto: Mikkel Berg Pedersen

Alligevel har hun og ægtefællen Jens Christian samt de andre børn, Frederik på 11 år og Malthe på seks år, nu besluttet at flytte på den anden side af Atlanten. Her kan William nemlig få det bedre pga. det varmere klima.



»Drømmescenariet er jo, at vi får en rask dreng med mere energi og krudt i røven,« siger Helle Helene Bitsch om familiens fremtidige liv i Florida i USA.



Hendes syv-årige søn Willliam har en såkaldt immundefekt, som skyldes en genfejl, han er født med.



Den betyder, at han har sværere ved at trække vejret end andre børn på samme alder og ofte får luftvejsinfektioner og lungebetændelser. Han kan derfor ikke i samme grad spille fodbold eller lege vildt.

William og mor kigger på fotos af William fra han var lille og ofte var indlagt på hospitalet. Foto: Mikkel Berg Pedersen Vis mere William og mor kigger på fotos af William fra han var lille og ofte var indlagt på hospitalet. Foto: Mikkel Berg Pedersen

Ofte har han været indlagt eller hjemme fra skole pga. sygdommen.



»Tanken om at forlade Danmark og vores venner og familie har gjort os rædselsslagne. Men tænk engang, hvis vi nu kunne sige farvel til alle de forbandende sygedage og indlæggelser og få en gladere og mere energisk dreng? Det har nok været det, der i sidste ende har gjort udslaget,« siger den 33-årige kvinde.

William er især besværet med vejrtrækningen om natten, hvor han er vågen mange gange pga. hoste. Derfor sover hans mor altid ved siden af ham.



Familien har ofte oplevet, hvordan varmere vejr har hjulpet på Williams helbred. F.eks. når de har været på ferie i Spanien eller Italien samt den forgangne varme sommer i Danmark.

William spiller fodbold i haven med far og lillebror, selvom han hiver efter vejret og ikke kan være lige så aktiv som andre børn. Foto: Mikkel Berg Pedersen Vis mere William spiller fodbold i haven med far og lillebror, selvom han hiver efter vejret og ikke kan være lige så aktiv som andre børn. Foto: Mikkel Berg Pedersen

»Så har han næsten været ude af sin medicin. Tænk, hvis han kunne undgå at skulle proppe sin unge krop med det,« siger moderen, der får tabt arbejdsfortjeneste pga. Williams tilstand.



»Han plejer ikke at være frisk om morgenen, fordi han normalt har nogle trælse nætter. Men i sommer mærkede vi en kæmpe forskel, hvor han f.eks. ville ud at bade i badebassin i haven om morgenen,« siger Helle Helene Bitsch.



Det kolde vejr i Danmark forværrer ofte drengens tilstand, og det er altså dette, der er årsagen til den store beslutning.



»Jeg har jo ofte været bange for, at der kunne ske ham noget. Vi har én gang måttet ringe 112, fordi han ikke kunnet trække vejret om natten. Men jeg har efterhånden lært faresignalerne at kende, og han er nået en alder, hvor han selv kan fortælle lægen, hvor det gør ondt. Så jeg føler mig tryg ved fremover at skulle kommunikere med amerikanske læger,« siger hun.

William har ofte været indlagt på sygehuset pga. sygdom. Foto: Mikkel Berg Pedersen Vis mere William har ofte været indlagt på sygehuset pga. sygdom. Foto: Mikkel Berg Pedersen

Allerede i denne uge flytter faderen til USA for at starte sin virksomhed som autolakerer. Om tre måneder, når børnene har afsluttet skoleåret, følger Helle Helene Bitsch og børnene efter.

I efteråret får de selskab af bedsteforældre og onkel, som også har fået lyst til at bryde op med hverdagen herhjemme.

Helle Helene Bitsch skal hjælpe til i virksomheden, skrive på sin blog samt passe hus og børn i USA.



»Jeg glæder mig til at få et mere ’normalt’ familieliv. Noget så simpelt som f.eks. at tage på restaurant, hvor vi alle kan tage med, og at der ikke skal tages hensyn til, at han er syg. Det lyder så hårdt, men vi er jo ofte meget fastlåste, fordi han har det skidt,« siger hun.

Helle Helene og Jens Christian Bitsch er mor og far til William. Foto: Mikkel Berg Pedersen Vis mere Helle Helene og Jens Christian Bitsch er mor og far til William. Foto: Mikkel Berg Pedersen

Foreløbig har familien besluttet at blive fem år i Florida. Hvad der skal ske efter der, ved de endnu ikke.



Til den tid er der dog mulighed for, at William er stor nok til at kunne få en række indsprøjtninger, der kan styrke hans immunforsvar. Det ville betyde, at han kunne bo i et koldere klima som Danmark.



William selv kan slet ikke vente til at komme af sted til de varmere himmelstrøg, hvor familien fra december til marts i år for en prøveperiode har ’testet’ området, de skal bo i.



»Han spørger allerede, hvornår vi skal rejse igen, da han selv kan mærke en stor forskel i kroppen med det varme vejr, « siger moderen.