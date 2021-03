Steen Christensen og familien fik uventet besøg i et sommerhus. Og de er rystet over, at udlejningsbureauet DanCenter ikke tager det alvorligt.

Familien Christensen fra Serritslev havde set frem til en afslappende ferie, da de i uge fire havde lejet et sommerhus i Lønstrup i Nordjylland.

Den uge blev dog kun til tre dage.

Mandag aften var freden nemlig forbi, da de fik besøg af en uventet gæst.

»Vi sad i køkkenet og så sagde min svigersøn: 'Der løber en rotte ved poolen'. Først troede jeg ikke på det, men så vi den alle sammen, da den kom løbende tværs over gulvet i pool-området,« fortæller Steen.

Han beskriver sig selv om en mand, der er født og opvokset på landet, og derfor tog han og sønnen, Peter, sagen i egen hånd – de skulle have ram på rotten.

»Jeg tog en sneskovl på terrassen, og min søn tog sine sikkerhedssko på. Jeg gik den ene vej om poolen og Peter den anden,« fortæller han og fortsætter:

»Så svingede jeg skovlen, men man kan jo ikke slå ihjel med et plastikredskab,« fastslår Steen.

Derfor tog sønnike over og trådte rotten ihjel med sine sikkerhedssko. Ren teamwork, hvis man spørger Steen:

»Det var godt far og søn-samarbejde. Rotter er skadedyr og bør jo slås ihjel.«

Steen og sønnen Peter fik sammen ram på rotten. Foto: Privat Vis mere Steen og sønnen Peter fik sammen ram på rotten. Foto: Privat

Samme aften, mens familien sad og spillede kort i sommerhuset, blev stemningen ambivalent.

De vidste ikke, om de skulle grine eller græde. Oplevelsen havde da givet et adrenalinkick, men de var også chokeret over at have fået besøg af et skadedyr.

»Vi ringede derfor til DanCenter, men dem kan man ikke komme i kontakt med om aftenen. Derfor besluttede vi os for at gå i seng og ringe til dem næste formiddag klokken 10, hvor de igen har telefontid,« fortæller Steen.

Ifølge ham ville DanCenter dog ikke tro, hvad de hørte:

»De sagde: 'Det kan ikke passe'. Men jeg forklarede damen i telefonen, at vi kommer fra landet og godt ved, hvordan en rotte ser ud.«

Og nå ja. Så havde Steen og familien også gemt rotten, så de ansatte hos DanCenter kunne da bare komme ud og se den fuldvoksne fede rotte på omkring 35 centimeter med krop og hale.

Det blev til en længere diskussion med udlejningsbureauet. Først bebrejdede de Steen for at lade et vindue stå åbent i pool-området, så rotten kunne løbe ind. Men her påpegede han:

»Der står udtrykkeligt i vejledning i pool-området, at man skal lufte ud en halv time efter man har brugt området.«

Og i og med at rotter kan være en alvorlig smittespreder med bakterier og sygdomme, forventede familien, at hele poolområdet skulle rengøres og vandet skiftes. Men det kunne der ikke være tale om.

»En servicemedarbejder tog nogle prøver at vandet og konstaterede, at alt var godt. De tog det ikke alvorligt, og derfor havde vi ikke lyst til at blive i huset. Der kunne i princippet også være flere rotter,« fortæller Steen.

Det blev altså kun de tre dages ferie i sommerhuset – samt en chokerende oplevelse – for familien Christensen. Derfor mener de, at en kompensation fra DanCenter vil være på sin plads.

Steen fortæller, at de havde betalt to rater på henholdsvis 900 og 2200 kroner – det vil sige i alt 3100 kroner for at leje sommerhuset.

»DanCenter afviste en kompensation. Jeg tilbød sågar at betale de 900 kroner for to overnatninger, men det sagde de nej til,« fortæller han.

Siden har Steen skrevet en klage og fået svaret, at familien selv havde valgt at tage hjem, og at de kan få 300 kroner til en fremtidig udlejning af sommerhus.

Nordjyske har været i dialog med DanCenter og forelagt dem sagen om rotten:

»Det er naturligvis beklageligt, at gæsterne har haft denne oplevelse i et af vores feriehuse. Vi bestræber os altid på at opretholde et højt service- og kvalitetsniveau, og det har også været tilfældet i denne sag, hvor vi har tilbudt og ydet grundig rengøringshjælp med efterfølgende desinfektion af poolområdet, ligesom vi også samme dag har serviceret poolen med ekstraordinær sikkerhedsforanstaltning i form af en chokklorering,« siger Kaye Rosengaard i en mail til Nordjyske.