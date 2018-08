Midt om natten 27. maj vågnede Line Vestergaard og hendes kæreste og opdagede, at der var brand i deres bygning. De flygtede ned på gaden med deres søn på fem uger i armene og så deres lejlighed og alle deres ejendele gå op i flammer.

Familien mistede alt bortset fra det tøj, de havde på, og en smartphone den nat. Men deres forsikringsselskab Bauta Forsikring tror ikke på familiens liste over indboets værdi. De kaldte den en ønskeliste.

»De har sagt, at de vil se vores lønsedler, fordi de ikke tror på, at unge mennesker som os kan have ting for 660.000 kroner. Det synes jeg simpelthen ikke er i orden. De beskylder os for at begå forsikringssvindel,« siger Line Vestergaard, der er uddannet sygeplejerske, men lige nu er på barsel med sin lidt over fire måneder gamle søn, Bertram.

Selvom Line Vestergaards forsikring har en dækningsgrad på 703.000 kroner, mente Bauta Forsikring ikke, at hjemmet samlet set havde værdier for 660.000 kroner, hvilket er det beløb, familien ønsker erstattet.

Sådan så det ud, da Line Vestergaards lejlighed i det centrale Nykøbing Falster gik i brand den 27. maj i år. Foto: Privat

»Vi lavede en lang liste over alle de ting, vi har mistet, men da forsikringsselskabet så den, sagde de, at den samlede sum var alt for høj. Ifølge dem havde vi for eksempel alt for meget tøj. Men min kæreste er ejendomsmægler og havde mange pæne skjorter fra Ralph Lauren, og jeg havde over 20 par sneakers. Det er jo vores eget valg.«

Forsikringsselskabet har derfor bedt Line Vestergaard og hendes kæreste om at dokumentere, at de rent faktisk har ejet alle deres dyre ting. Line Vestergaard fortæller, at familien ikke havde nogen designermøbler, men at mange af deres ejendele var gaver fra venner og familie.

»Vi har både holdt et babyshower, to gange fødselsdag og en fest, fordi jeg blev færdiguddannet inde for det sidste halve år, så vi har fået nogle flotte gaver, som vores venner og familie nu har måttet finde kvitteringerne på,«.

Parret har sendt Bauta Forsikring alle de kvitteringer og øvrige former for dokumentation, de har kunnet finde. Blandt andet har Line Vestergaard flere billeder af lejligheden fra før branden, eftersom de havde planer om at flytte. Nu håber hun, at billederne vil hjælpe deres sag.

Line Vestergaards lejlighed lå på 2. sal. Her er brandmændene i gang med at slukke branden i lejligheden. De få møbler, som ikke blev slugt af flammerne, er nu ødelagt af sod og fugt. Foto: Privat

På trods af stridighederne med Bauta Forsikring har Line Vestergaard og hendes kæreste ikke tænkt sig at give op. De har hyret en advokat og vil nu gå hele vejen for at få deres penge.

»Hvorfor skulle jeg stå frem, hvis jeg havde snydt? Jeg vil kæmpe for at få den erstatning, jeg har krav på,«.

Bauta Forsikring fortæller til B.T., at familien allerede har fået 185.000 i a konto-erstatning samt genhusning for de tre måneder, familien har været uden hjem. Nu mangler de derfor kun det endelige udspil, som de håber på at have klar i næste uge.

»Vi synes jo også, at den her sag er trukket længere ud end ønsket. Vi har dog haft behov for at dykke længere ned i dokumentationen, som vi skal holde os til. Vi gør det ud fra vores store erfaring og håber, at vi kan fortsætte dialogen og finde en løsning,« siger Ulrik Erritsø, skadesdirektør hos Bauta Forsikring.

Line Vestergaard siger, at branden i sig selv ikke var voldsom, det har hun og kæresten fået bearbejdet hos en krisepsykolog. Det værste har derimod været at miste alle deres ting. Det synes hun stadig er svært at forstå. Foto: Privat

Ulrik Erritsø understreger, at der findes mange typer dokumentation, man kan bruge i denne type sager.

»Der findes ingen formkrav for, hvad dokumentationen skal være. Det kan være alt fra kvitteringer og bankudskrifter til billeder, som illustrerer de ting, man ejer. Hvert år har vi cirka 1000 brandskader, og vi finder mindelige løsninger i stort set alle sager, og det håber vi også bliver tilfældet i denne sag,« siger Ulrik Erritsø.

Samtidig understreger Ulrik Erritsø, at Bauta Forsikring ikke har en principiel holdning til, hvor meget værdi folk har i deres hjem.

»Vi har nu lagt en plan, så både Line Vestergaard og vi er sikre på, at vi har al dokumentation. I næste uge regner vi med at være klar med et endeligt udspil til familien,« siger Ulrik Erritsø.