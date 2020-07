Familien Bærentsen havde gjort klar til at bruge deres sommerferie i et lækkert sommerhus med pool ved Vestkysten lejet af Novasol. Men efter et par dage måtte familien afbryde ferien i Søndervig. Sommerhusets pool gjorde nemlig børnene syge.

»Poolvandet brændte nærmest på huden. Vi tog hjem, fordi vi var frustrerede over Novasol, og fordi det er svært at forklare små børn, at de ikke må bade i poolen,« siger Rikke Bærentsen.

Problemet indtraf allerede lørdag, da familien ville bruge sommerhusets boblebad. Vandet ville dog ikke blive varmt. Her fik de hurtigt hjælp af en medarbejder fra Novasol, og familien var tilfreds med behandlingen fra udlejningsfirmaet. Det skriver TV MidtVest.

Da medarbejderen kom tilbage om mandagen for at hælde nogle flere »kemikalier«, som han ifølge familien selv beskrev det, i poolen, gik det galt.

»Jeg tænkte fint nok. Det er ham, der har styr på det. Det har jeg ikke. Men da min mand og de to små hopper i poolen senere på dagen, begynder børnenes øjne at klø efter 15-20 min, og de må stoppe med at bade,« sige Rikke Bærentsen.

Da Rikke Bærentsen selv hoppede i poolen med den lille dagen efter, kunne hun mærke, den var gal.

»Poolen lugter meget af klor, og det er skrapt at bade i. Det er ubehageligt. Vandet nærmest brænder på huden. Jeg havde den mindste med, og jeg tænkte, at det vand skulle hun i hvert fald ikke sluge, så vi gik op ad vandet igen.«

Ph-værdi testen viste en lilla farve. Svarende til mellem 3.0 og 5.0. Altså tydeligvis ikke inden for det idelle. Foto: Privat Vis mere Ph-værdi testen viste en lilla farve. Svarende til mellem 3.0 og 5.0. Altså tydeligvis ikke inden for det idelle. Foto: Privat

I løbet af de første dage begyndte flere af de i alt fire børn, der var med i sommerhus, at mærke konsekvenserne af det skrappe poolvand. De hostede, havde ondt i hovedet og kvalme.

Familien besluttede sig for at kontakte egen læge, og for at være på forkant fik familien taget en Ph-værdi test af poolen, og her viste en stips, at vandet var langt over det ideelle niveau.

Onsdag måtte familien tage hjem. Børnene kunne ikke bade i sommerhusets pool, og familien kunne ikke tage på tur, fordi børnene var syge og hostede.

Men her stoppede problemerne med poolen ikke. Da Rikke Bærentsen, manden og de fire yngste børn var taget hjem, overtog den ældste datter på 21 år sommerhuset med sin mand.

Datterens badedragt blev tydeligt misfarvet af at være i vandet. Foto: Privat Vis mere Datterens badedragt blev tydeligt misfarvet af at være i vandet. Foto: Privat

Datteren hoppede kort i poolen, men da hun kom op, havde hendes hvide badedragt med lyseblå striber pletvist mistet sin farve og var tydeligt misfarvet og bleget.

Familien har kontaktet Novasol for at finde en løsning på problemet. Men de har ikke mødt megen forståelse fra udlejningsfirmaet.

»Manden, der har forstand på pools, blev ved med at sige, at en pool ikke lugter. Og gør den, så er det fordi, de mennesker, der bader i den, lugter. Han var irriteret og sur, og vi kom ikke frem til nogen løsning.«

Siden hen har Familien Bærentsen klaget til Novasol, men de har endnu ikke fået svar.

»Jeg har været vred, skuffet og ærgerlig. Det er jeg stadig. Jeg kunne aldrig drømme om at leje et sommerhus ved Novasol igen.«

TV MidtVest har kontaktet Novasol for at høre om hændelsen. I et mailsvar skriver virksomheden:

'Vi har tjekket vores status i forhold til poolhuse i Søndervig-området, og vi har ikke fået indrapporteret nogen afvigelser, for så vidt angår acceptable klorniveauer i vores pools'.

Og Rikke Bærentsen, hun har nærmest givet op.

»Jeg har ikke nogen forventninger til Novasol. Jeg har været inde og læse andres historier med Novasol, og det er jo en kamp, der ikke kommer noget ud af. Jeg har læst, at nogle har fået 500 kroner af Novasol som et plaster på såret, men det er næsten latterligt. Det handler ikke om penge.«

For Rikke Bærentsen er det ikke vigtigt at blive kompenseret for det knap 12.000 kroner dyre sommerhus. For hende er det den ødelagte sommerferie, der betyder noget.

»Det var den uge, min mand og jeg havde ferie sammen. Jeg synes, det er ærgerligt, det ender sådan her.«